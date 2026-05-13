Terror en Netflix: la escalofriante película "escondida" en la plataforma que te dejará con el corazón acelerado

Dentro del catálogo de Netflix Argentina hay películas de terror que pasan desapercibidas entre tantos estrenos y producciones populares, pero que logran sorprender a quienes las descubren.

Ese es el caso de "The Roommate", también conocida como "Peligrosa compañía", una propuesta que mezcla suspenso psicológico, tensión constante y escenas que mantienen la incomodidad hasta el final.

Con una atmósfera inquietante y un clima cada vez más intenso, la película protagonizada por Leighton Meester, reconocida por Gossip Girl, se convirtió en una opción elegida por quienes buscan historias capaces de generar ansiedad, nervios y esa sensación de peligro que no desaparece nunca.

¿De qué trata "The Roommate", la película de terror de Netflix que genera escalofríos?





¿De qué trata "The Roommate", la película de terror de Netflix que genera escalofríos?

Esta producción arranca con algo bastante cotidiano: una chica que llega a la universidad, quiere empezar una nueva etapa y termina compartiendo habitación con alguien que, al principio, parece tranquila y hasta amable.

Pero de a poco todo empieza a ponerse raro. La película juega mucho con esa sensación incómoda de no saber hasta dónde puede llegar una persona cuando desarrolla una obsesión, y eso hace que el clima se vuelva cada vez más tenso.

El personaje de Sara solo quiere adaptarse a su nueva vida universitaria, hacer amigos y disfrutar esa independencia típica de los primeros años lejos de casa.

Pero Rebecca empieza a mostrarse demasiado dependiente y controladora. Lo inquietante es que la película no necesita grandes monstruos ni escenas exageradas para generar miedo, porque todo se siente bastante posible y cercano.

A medida que avanza, va construyendo una tensión constante que termina atrapando muchísimo. Hay momentos que generan ansiedad real porque el espectador siente que algo malo está por pasar todo el tiempo.

Además, ver a Leighton Meester en un papel tan oscuro sorprende bastante, sobre todo para quienes la tienen asociada a personajes mucho más glamorosos y relajados.

Reparto de "The Roommate"





Leighton Meester como Rebecca.

Minka Kelly como Sara.

Cam Gigandet como Stephen.

Aly Michalka como Tracy.

Danneel Ackles como Irene.

Billy Zane como el profesor Roberts.

Frances Fisher como la madre de Rebecca.

Tomas Arana como el padre de Rebecca.