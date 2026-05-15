Netflix: la inquietante película con Tom Cruise que no te dará un respiro hasta el final

Netflix Argentina agregó películas y series durante el mes de mayo para abarcar una mayor cantidad de géneros y que los usuarios puedan encontrar una historia atrapante para maratonear durante el fin de semana. En este contexto, una película protagonizada por Tom Cruise escaló hacia lo más alto.

Se trata de "Al filo del mañana", una producción inquietante de acción y aventura que sigue la vida de un oficial del ejército y que en poco tiempo en la plataforma, se ubicó en el puesto 5 de las más vistas del país.

"Sin experiencia en combate, un oficial del Ejército debe convertirse en un héroe exterminador de extraterrestres mientras revive lo que podría ser su último día... una y otra vez", detalla la sinopsis de la plataforma.

De que trata "Al filo del mañana"

Esta película sigue la historia del comandante William Cage, quien es enviado a un combate contra una extraña raza de alienígenas que deciden invadir la Tierra. Su poca experiencia en batalla convierten esta lucha en una misión muy compleja que acaba con su vida.

Sin embargo, el protagonista ingresa en un llamativo bucle temporal en el que vuelve a participar del combate y a recordar su fallecimiento en varias oportunidades, una acción que le permite entrar adquirir herramientas y conocimientos.

La impactante película de ciencia ficción protagonizada por Tom Cruise.

Con las nuevas habilidades que el comandante obtiene tras las múltiples batallas con los invasores, provoca que él y su compañera estén cada vez más cerca de vencerlos y de salvar a la humanidad.

Esta película fue estrenada en cines en 2014, recuperada por Netflix y está basada en la novela "All You Need Is Kill" de Hiroshi Sakurazaka. El elenco está conformado por Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson y Bill Paxton.