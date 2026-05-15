Netflix: la película de comedia que hipnotiza con su estética y sus relatos interconectados

Entre la gran cantidad de títulos que alberga Netflix, se destaca una película que podría ser considerada como una obra de arte por su hipnótica estética, sus planos simétricos, su fotografía y su particular forma de narrar historias.

Se trata de "La crónica francesa" ("The French Dispatch", en inglés), una película del año 2021 dirigida por Wes Anderson, reconocido por su sello distintivo en el cine contemporáneo.

El realizador es autor de títulos como Moonrise Kingdom, The Royal Tenenbaums y Fantastic Mr. Fox, todos caracterizados por una estética cuidada y una narrativa singular.

La película propone un recorrido por distintas historias que, aunque independientes en apariencia, terminan conectándose bajo un mismo eje.

¿De qué trata "La crónica francesa"?

La sinopsis de Netflix adelanta lo siguiente: "Wes Anderson da vida a cuatro historias de un pueblo francés ficticio donde los periodistas de una revista escriben sobre arte, política y crímenes para el último número".

"La crónica francesa" se posiciona como una opción distinta dentro de Netflix, ideal para quienes buscan una propuesta cinematográfica visualmente agradable.

Más allá del título del film, La crónica francesa es también el nombre de la revista que funciona como eje central del relato. Este medio publica reportajes sobre distintas temáticas, desde política y arte hasta gastronomía y sociedad.

Sin embargo, la historia toma un giro cuando su editor, interpretado por Bill Murray, muere repentinamente. A partir de ese momento, y según lo estipulado en su testamento, la revista debe cerrar definitivamente tras publicar una última edición.

Es entonces cuando la película se estructura en varias historias, que representan justamente los artículos finales de ese número de despedida.

La película narra distintas historias que, aunque parecen inconexas, terminan bajo un mismo eje.

Cada segmento aborda un universo distinto: el arte, la política, la gastronomía y el crimen, con relatos que combinan personajes excéntricos y situaciones particulares.

A lo largo del film, se muestra el trabajo de los periodistas en la búsqueda de esas historias, así como el proceso de escritura y edición que dará forma a la última publicación.

De este modo, la película funciona como una especie de homenaje al periodismo y a la narración, presentando un "obituario en acción" que permite conocer a los protagonistas detrás de cada historia.

El elenco es otro de los puntos fuertes de la producción, con la participación de figuras reconocidas como Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright y Owen Wilson, entre otros.