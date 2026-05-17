Netflix: la comedia romántica "picante" con Jennifer Lawrence que rompe récords y es ideal para mirar en la camita

Netflix Argentina acaba de sumar a su catálogo "No Hard Feelings", conocida en español como "Hazme el favor", una comedia romántica subida de tono que rápidamente volvió a llamar la atención del público. Con escenas incómodas, humor descontrolado y una dinámica cargada de tensión entre sus protagonistas, la película se posicionó como una de las propuestas más comentadas dentro de la plataforma.

Protagonizada por Jennifer Lawrence junto a Andrew Barth Feldman, la producción mezcla romance, comedia y situaciones completamente fuera de control en una historia que apuesta constantemente al humor incómodo y a los momentos inesperados.

¿De qué se trata "Hazme el favor", la comedia romántica que es furor en Netflix?





¿De qué se trata "Hazme el favor", la comedia romántica que es furor en Netflix?

Esta producción sigue la historia de Maddie, una mujer que atraviesa varios problemas económicos y acepta un trabajo bastante insólito para intentar resolver su situación. Ahí es cuando aparece Percy, un chico mucho más tímido, reservado y completamente distinto a ella, con quien termina formando una relación tan incómoda como divertida. Desde el principio, la película juega constantemente con el choque entre sus personalidades y con situaciones que se vuelven cada vez más caóticas.

Uno de los puntos que más funciona es justamente la química entre Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman. Mientras ella aporta un personaje impulsivo, descontrolado y bastante sarcástico, él representa todo lo contrario: alguien inseguro, torpe y completamente fuera de su zona de confort. Esa dinámica genera escenas muy graciosas, momentos incómodos y también situaciones inesperadamente tiernas.

Aunque tiene un humor bastante picante y escenas subidas de tono, la película también termina hablando sobre la soledad, crecer emocionalmente y aprender a relacionarse con los demás. Entre fiestas, malos entendidos y decisiones impulsivas, logra convertirse en una comedia romántica distinta, entretenida y perfecta para quienes buscan algo liviano pero con bastante personalidad.

Reparto de "Hazme el favor"



