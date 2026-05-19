La nueva serie del creador de "Black Mirror" para maratonear de un tirón en Netflix

Desde que llegó a Netflix Argentina, "La tierra según Philomena Cunk" empezó a llamar la atención de quienes buscan documentales intensos porque mezcla misterio, tensión y una sensación constante de incomodidad que crece en solo 5 capítulos.

Además, está dirigida por Charlie Brooker, la mente detrás de Black Mirror, y eso se nota en la forma en la que está narrada. Aunque se mueve dentro del género documental, mantiene esa sensación inquietante y perturbadora que hizo tan famosa a su obra más conocida.

¿De qué trata "La tierra según Philomena Cunk", el documental de Netflix del director de Black Mirror?

¿De qué trata "La tierra de Philomena Cunk", el documental de Netflix del director de Black Mirror?

La producción arranca como si fuera un documental histórico tradicional, pero rápidamente se convierte en algo completamente distinto. A lo largo de los capítulos, Philomena Cunk, interpretada por Diane Morgan, recorre diferentes momentos de la historia de la humanidad intentando entender cómo evolucionó el mundo.

El problema es que hace preguntas absurdas, saca conclusiones ridículas y termina desconcertando por completo a cada experto que entrevista. Mientras historiadores, científicos y académicos intentan responder seriamente, ella rompe toda lógica con comentarios inesperados que generan silencios incómodos y momentos desopilantes.

Detrás del personaje aparece la mano de Charlie Brooker, creador de Black Mirror, que esta vez deja de lado el drama futurista para jugar con el humor más incómodo y satírico. Philomena se mueve por museos, ruinas históricas y entrevistas académicas como si realmente estuviera haciendo una investigación profunda, aunque en realidad parece no entender casi nada de lo que está pasando a su alrededor.

Esa mezcla entre total seguridad y desconexión absoluta es lo que vuelve tan particular a la serie. Lo más divertido es ver cómo reaccionan las personas que aparecen junto a ella. Algunos expertos intentan mantener la compostura frente a preguntas imposibles, mientras otros directamente quedan descolocados sin saber qué responder.

A medida que avanzan los episodios, la serie empieza a burlarse no solo de la historia y los documentales clásicos, sino también de la forma en la que muchas veces consumimos información. Con capítulos cortos y un humor muy incómodo, termina siendo una de esas producciones raras que empezás por curiosidad y terminás viendo completa en una sola noche.

Reparto de "La tierra de Philomena Cunk"