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Jueves, 21 de mayo de 2026

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La estremecedora película tailandesa que rompe records en Netflix

Recién llegada a Netflix Argentina, esta película asiática combina acción extrema y una historia atravesada por la venganza que rápidamente despertó la curiosidad de los que aman el cine crudo y de acción.

CLederer

Entre los últimos estrenos que llegaron a Netflix Argentina se encuentra "Sangre asesina", una película tailandesa llena de acción y escenas no aptas para personas sensibles. Con un ritmo acelerado de peleas y tensión constante, la producción rápidamente empezó a llamar la atención de la audiencia que disfruta las historias intensas y oscuras.

Esta producción mezcla venganza, caos y secuencias brutales que inevitablemente recuerdan al universo de Kill Bill por su estilo visual y la energía de sus enfrentamientos. Entre persecuciones, personajes atravesados por el dolor y momentos completamente descontrolados, se convirtió en una propuesta ideal para desconectar de la rutina.

¿De qué se trata "Sangre asesina", la estremecedora película que rompe récords en Netflix?

La estremecedora película tailandesa que rompe records en Netflix

Si bien arranca como una película de acción bastante directa, rápidamente se transforma en un caos total lleno de persecuciones, peleas y personajes completamente pasados de tensión, que dan intriga y un aire jugoso al desarrollo de la historia. 

La misma sigue a Lhan, una mujer que termina convertida en el objetivo de una organización criminal extremadamente peligrosa por tener un tipo de sangre muy raro llamado "Aurum". A partir de ese momento, su vida se transforma en una persecución constante donde prácticamente no tiene lugar para escapar ni confiar en nadie. 

En medio de toda esa violencia aparece un asesino letal que, inesperadamente, termina convirtiéndose en su principal aliado mientras ambos intentan sobrevivir a un escenario cada vez más brutal y descontrolado.

La película mezcla acción, persecuciones y escenas bastante sangrientas con una historia donde los personajes viven al límite todo el tiempo. Lo interesante es cómo el vínculo entre ellos empieza a crecer en medio del caos, mientras alrededor aparecen enemigos, traiciones y personas dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguir lo que buscan. 

La película, no intenta ser una película completamente seria o realista, sino que abraza el exceso desde el primer momento. Hay peleas coreografiadas de forma muy estilizada, mucha tensión y una energía que recuerda bastante a los clásicos largometrajes de Tarantino. Es intensa, caótica y por momentos totalmente descontrolada, ideal para disfrutar en una tarde de puro cine. 

Reparto de "Sangre asesina"

  • Pimchanok Luevisadpaibul como Lhan
  • Thanapob Leeratanakachorn como Pran
  • Sivakorn Adulsuttikul como M
  • Toni Rakkaen como Phruek
  • Chartayodom Hiranyasthiti como Poh
  • Chupong Changprung como Deaw
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