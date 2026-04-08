Netflix: la película de terror alemana que te deja con un nudo en la garganta y la piel erizada

Escondida en Netflix Argentina se encuentra "El silencio", una perturbadora película de terror alemana del 2010 que estremece a los espectadores con una tensión constante, un clima inquietante y escenas que logran dejar una sensación incómoda que perdura hasta el final.

¿De qué trata "El silencio", la estremecedora película escondida en Netflix?





¿De qué trata "El silencio"?

"El silencio" es de esas películas que te meten en tensión desde el primer momento, con una idea simple pero efectiva: un mundo donde hacer ruido puede costarte la vida.

Todo arranca cuando unas criaturas empiezan a atacar guiándose por el sonido, y ahí la historia sigue a una familia que decide escapar para intentar sobrevivir en un entorno donde hasta el mínimo movimiento puede ser peligroso.

El protagonismo está en Ally, una adolescente que es sorda, y eso termina siendo clave en medio del caos. Su familia, su papá, su mamá y su hermano, se adapta como puede a esa nueva realidad, comunicándose con señas y tratando de no cometer errores.

A medida que avanzan, no solo tienen que esquivar a las criaturas, sino también enfrentarse a otras personas que, en medio del miedo, sacan lo peor de sí.

Lo que más se siente es esa incomodidad constante, como si en cualquier momento todo pudiera salir mal. Es una película que te hace estar en silencio hasta vos mismo, prestando atención a cada detalle, y que mezcla el terror con algo más humano, porque al final también habla de cómo una familia intenta mantenerse unida cuando todo alrededor se desmorona.

Reparto de "El silencio"





Kiernan Shipka como Ally Andrews.

Stanley Tucci como Hugh Andrews.

Miranda Otto como Kelly Andrews.

Kyle Breitkopf como Jude Andrews.

John Corbett como Glenn.