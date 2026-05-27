La clásica serie juvenil que volvió a Netflix y despertó la nostalgia de los fans

Dentro del catálogo de Netflix Argentina volvió a aparecer una de las series juveniles que marcaron a toda una generación: "Hermanos rebeldes" o "One Tree Hill". La producción regresó a la plataforma y rápidamente comenzó a despertar la nostalgia de los que crecieron con sus personajes durante los años 2000, además de captar la atención de nuevos espectadores.

Con una mezcla de drama juvenil, romances, conflictos familiares y amistades atravesadas por secretos y diferencias, la serie logró convertirse en un clásico para muchos fanáticos del género. Su regreso a la plataforma generó comentarios en redes sociales y reavivó el interés, emociones intensas y el amor por las sitcoms.

¿De qué se trata "Hermanos rebeldes", la serie clásica que volvió a cautivar con su regreso a Netflix?

¿De qué se trata "Hermanos rebeldes", la serie clásica que volvió a cautivar con su regreso a Netflix?

Esta producción sigue la vida de Lucas Scott y Nathan Scott, dos medio hermanos completamente opuestos que terminan enfrentándose dentro y fuera de la cancha de básquet. Mientras Nate es la gran estrella deportiva del colegio y forma parte de una de las familias más reconocidas de la ciudad, el otro lleva una vida mucho más tranquila junto a su madre y lejos del resto de los Scott.

Todo cambia cuando Lucas ingresa al equipo de básquet de Tree Hill y la rivalidad entre ambos comienza a crecer cada vez más. A medida que avanza la historia, la serie empieza a profundizar no solo en los conflictos entre los hermanos, sino también en la vida de otros personajes muy importantes como Haley James, la mejor amiga; Peyton Sawyer, una adolescente marcada por problemas familiares y emociones bastante intensas; y Brooke Davis, una de las figuras más populares del grupo, que detrás de su personalidad extrovertida también carga con inseguridades y conflictos personales.

Entre peleas, secretos, vínculos intensos y momentos emocionales, Hermanos rebeldes logró convertirse en una de las producciones juveniles más recordadas de los 2000 y todavía hoy sigue despertando nostalgia entre quienes crecieron viendo sus capítulos.

Reparto de "Hermanos rebeldes"

Chad Michael Murray como Lucas Scott

James Lafferty como Nathan Scott

Hilarie Burton como Peyton Sawyer

Bethany Joy Lenz como Haley James Scott

Sophia Bush como Brooke Davis

Paul Johansson como Dan Scott

Moira Kelly como Karen Roe

Barry Corbin como Whitey Durham

Lee Norris como Mouth McFadden

Antwon Tanner como Skills Taylor