Netflix: la divertida comedia sobre basquet que es furor en la plataforma

"Su nueva jugada" es una serie que llegó a Netflix Argentina con dos temporadas disponibles y que rápidamente empezó a ganar terreno entre las producciones más comentadas de la plataforma. Con un tono fresco y dinámico, se mete de lleno en una historia sobre el basquet que combina humor, drama y situaciones cotidianas dentro de un entorno competitivo.

La serie está protagonizada por Kate Hudson y Brenda Song, dos figuras que aportan carisma y presencia en cada aparición. Ambas construyen personajes con personalidades muy distintas, lo que genera una dinámica constante que sostiene el ritmo de la historia y le da identidad propia a la producción.

¿De qué se trata "Su nueva jugada", la serie que marca tendencia en Netflix?

¿De qué se trata "Su nueva jugada", la serie que marca tendencia en Netflix?

Una serie de comedia ambientada en el mundo del básquet profesional que sigue la historia de una mujer que, de manera inesperada, termina al frente de un equipo masculino de gran nivel.

Entre decisiones apresuradas, presión mediática y un entorno competitivo que no la toma del todo en serio, la protagonista intenta encontrar su lugar mientras lidia con el desafío de sostener un proyecto deportivo en crisis.

Kate Hudson interpreta a la protagonista, una figura carismática pero poco convencional para el mundo en el que se mueve, que debe aprender a manejarse entre dirigentes, jugadores y la exigencia constante de los resultados.

Por otro lado, Brenda Song encarna a una pieza clave dentro del equipo directivo, más analítica y estratégica, que funciona como contrapeso en medio del caos y las decisiones impulsivas que atraviesan la gestión.

A lo largo de las dos temporadas, la serie muestra cómo ambas mujeres enfrentan conflictos internos y externos, desde la falta de confianza del entorno hasta las tensiones dentro del propio club.

Entre situaciones humorísticas y momentos más emocionales, la historia va construyendo una dinámica donde el crecimiento personal y la superación de prejuicios terminan siendo tan importantes como lo que ocurre dentro de la cancha.

Reparto de "Su nueva jugada"

Kate Hudson como Isla Gordon

Brenda Song como Ali Lee

Justin Theroux como Cam Gordon

Scott MacArthur como Ness

Drew Tarver como Sandy Gordon

Max Greenfield como Lev Levy

Fabio Marcoff como Owen

Chet Hanks como Travis Bugg

Toby Sandeman como Marcus Winfield