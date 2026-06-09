"Las chicas Gilmore" se va de Netflix: ¿Hasta cuándo se podrá ver en la plataforma?

Netflix mantiene una posición competitiva en el mercado del entretenimiento gracias a estrenos constantes, pero también gracias a aquellos clásicos que los usuarios eligen ver una y otra vez.

Dentro de la categoría de producciones atemporales, "Las chicas Gilmore" (Gilmore Girls) se consolidó como uno de los mayores éxitos televisivos de las últimas dos décadas y un pilar fundamental para la plataforma. Sin embargo, esta larga relación con la audiencia hogareña está ingresando en una etapa decisiva.

Un retiro en dos etapas y las fechas confirmadas

De no mediar un cambio de rumbo en los acuerdos corporativos, la historia de Lorelai y Rory abandonará la grilla del servicio de streaming de manera escalonada durante este año. Por un lado, las siete temporadas completas que componen la ficción original tienen previsto dejar la plataforma el próximo 1 de julio.

Por otra parte, la miniserie secuela de cuatro capítulos titulada "Gilmore Girls: Un nuevo año" (A Year in the Life), producida posteriormente como un cierre definitivo de la historia, se mantendrá un tiempo más en pantalla, registrando su salida formal para finales de noviembre de 2026.

El especial producido en formato de miniserie continuará disponible de forma temporal en la pantalla hasta finales de noviembre de 2026.

El motivo detrás de la salida y la ventana de negociación

El alejamiento de este clásico de los contenidos hogareños responde estrictamente a cuestiones legales y comerciales. Los derechos de licencia de transmisión asignados a la plataforma están llegando a su fecha de vencimiento límite, ya que la serie es propiedad original de la compañía Warner Bros.

De todas formas, las puertas no están cerradas por completo. Las autoridades de la plataforma de streaming todavía conservan la posibilidad legal de extender el contrato vigente o renovar los permisos correspondientes. Por este motivo, la permanencia o salida definitiva del contenido quedará sujeta al éxito de las negociaciones de última hora que se lleven a cabo entre ambas empresas antes del inicio del próximo mes.

El legado de un ícono de la televisión de los 2000

Estrenada hace más de 25 años, la producción estadounidense construyó una de las comunidades de fanáticos más fieles de la cultura pop. Su valor reside en una lograda combinación de drama y comedia que le permite competir a la par de ficciones de factura reciente.

La trama principal sigue de cerca la evolución de Lorelai, una madre soltera, independiente y decidida, y su hija Rory, una joven brillante con un futuro académico prometedor. El motor de la narración se sostiene en la complicidad mutua y en una dinámica de diálogos intensos, rápidos e irónicos que marcaron un sello de autor en el género.

El elenco protagónico que dio vida a esta historia está compuesto por figuras muy queridas por el público, entre las que destacan Lauren Graham como Lorelai Gilmore, Alexis Bledel en el rol de Rory Gilmore, Scott Patterson como Luke Danes, Kelly Bishop interpretando a Emily Gilmore, Liza Weil como Paris Geller y Keiko Agena en el papel de Lane Kim.