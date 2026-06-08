La rompió en cines y hoy es furor en Netflix: la película protagonizada por Cazzu y Diego Peretti con guiños a Babasónicos

Dentro del amplio abanico de posibilidades culturales, hay géneros cinematográficos, musicales o estilos estéticos que nadie se imaginaría que pueden funcionar muy bien en conjunto, y aun así cuando se los fusiona crean una mezcla explosiva que deja en claro que nada está del todo escrito. Esto es lo que sucede con "Risa y la cabina del viento", la nueva película argentina que es furor en Netflix.

Protagonizada por Cazzu, Diego Peretti, Elena Romero y un gran elenco esta producción nacional que arrasó en cines y hoy conquista al público en el streaming, combina la magia del Studio Ghibli con las magistrales letras de Babasónicos. El resultado es un largometraje que invita a viajar en lo sobrenatural, a pasear por los pueblos de Tierra del Fuego rodeados de coloridas montañas y bailar al ritmo de las canciones más populares del conjunto musical argentino.

¿De qué se trata "Risa y la cabina del viento", la película argentina que está en el top 10 de Netflix?

¿De qué se trata "Risa y la cabina del viento", la película argentina que está en el top 10 de Netflix?

Esta producción sigue la historia de una madre muy resiliente y su pequeña hija soñadora, empática y curiosa. Risa es una niña locuaz que observa el mundo con asombro permanente y que, en medio de los imponentes paisajes de la Patagonia, encuentra una misteriosa cabina telefónica capaz de conectar universos, recuerdos y emociones.

Años antes, un devastador incendio arrasó con gran parte del pueblo, llevándose la vida de varios vecinos y dejando profundas heridas entre quienes sobrevivieron. Desde entonces, Risa no volvió a ver a su padre, lo que la impulsa a intentar descubrir qué ocurrió con él. En esa búsqueda conoce a personajes como Esteban, el niñero que la acompaña durante las ausencias de su madre, y Kuro, el tierno cobayo de la escuela, quienes la acompañarán en un sinfín de situaciones que salen de lo común.

La película presenta una marcada inspiración en las producciones del Studio Ghibli, especialmente en la forma en que la naturaleza, los objetos cotidianos y los vínculos humanos adquieren un peso casi mágico dentro del relato. A eso se suma la presencia de la música de Babasónicos, cuya canción "Risa" funciona como uno de los motores emocionales que atraviesan toda la trama.

Cazzu se luce en su primera aparición como protagonista de una película, con una interpretación sensible y natural que demuestra su versatilidad más allá de la música. Así, la química que construye junto a Diego Peretti, en uno de los papeles más melancólicos de su carrera reciente, y Elena Romero, quien aporta una mezcla de ternura, inocencia e imaginación, termina convirtiéndose en el corazón del relato.

Reparto de "Risa y la cabina del viento"

Cazzu (Sara)

Elena Romero (Risa)

Diego Peretti (Esteban)

Joaquín Furriel (Rodrigo)

Graciela Borges (Greta)

Gustavo Garzón (Antonio)

Silvina Sabater (Abigail)

Fabián Casas (Augusto)

Manuel Da Silva (Milo)