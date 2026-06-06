Netflix despide a una de las mejores películas de suspenso de la historia mundial

Las plataformas de streaming actualizan constantemente sus catálogos y, en ocasiones, las eliminaciones o bajas generan tanta repercusión como los estrenos.

Este es el caso de una de las películas más aclamadas por la crítica y el público, que en los próximos días dejará de estar disponible en Netflix y se despedirá de los fanáticos del suspenso.

Netflix elimina de su catálogo una de las historias más inquietantes del cine

Se va de Netflix una obra maestra que cambió para siempre el cine de misterio

La historia de "Se7en: Los siete pecados capitales" sigue a dos detectives con personalidades opuestas que deben enfrentarse a una serie de crímenes tan brutales como enigmáticos.

A medida que avanzan en la investigación, descubren que detrás de cada asesinato existe un plan cuidadosamente diseñado que pone a prueba sus convicciones, paciencia y hasta propia humanidad.

Además, muestra los contrastes de la vida. Mientras uno de los investigadores se encuentra cerca del, el otro representa la, la ambición y el deseo de demostrar su capacidad.

Estas diferencias generan una enorme tensión entre ambos y se convierte en un elemento fundamental del relato, ya que deberán dejar de lado el orgullo para el bien de la sociedad.

Dirigida por David Fincher y estrenada en 1995, esta producción redefinió el cine policial y de suspenso gracias a una atmósfera oscura que tiene una narrativa atrapante y uno de los finales más impactantes de la historia del séptimo arte.

A su vez, vale la pena señalar que los protagonistas son interpretados por Morgan Freeman y Brad Pitt. A ellos se suma Gwyneth Paltrow en el papel de Tracy, un personaje que adquiere una importancia crucial para el desenlace de la historia.

Además, uno de los mayores aciertos de la película es la construcción de su villano. Aunque aparece relativamente poco en pantalla, su presencia domina toda la narración. La interpretación de Kevin Spacey como John Doe es considerada una de las más memorables del género.

Con actuaciones memorables y un final que pasó a la historia, "Se7en" permanece como una referencia ineludible dentro del cine de suspenso.

Desde su estreno, "Se7en" recibió elogios por parte de la crítica. Los expertos destacaron la dirección de Fincher, la fotografía sombría, el guion de Andrew Kevin Walker y la capacidad de mantener la tensión durante toda la película.

Incluso, la producción dejó una huella profunda en la cultura popular. Su estética fue imitada por innumerables películas y series posteriores, mientras que su desenlace continúa siendo objeto de análisis y debate entre los espectadores.

Para quienes aún no la vieron, está en Netflix hasta el próximo domingo 14 de junio. También es una excelente excusa para volver a experimentar una historia que, casi tres décadas después de su estreno, sigue generando el mismo impacto que el primer día.











