Se va de Netflix: últimos días para ver este "peliculón" de ciencia ficción de Steven Spielberg

El catálogo de las plataformas de streaming se renueva de forma constante, y esta vez le toca despedirse a una de las producciones más aclamadas por la comunidad de los videojuegos y los fanáticos de la cultura pop.

Dirigida por Steven Spielberg y estrenada originalmente en 2018, "Ready Player One" tiene sus días contados en Netflix, siendo el próximo 18 de junio el último día disponible para disfrutarla en su pantalla. Basada en la novela homónima de Ernest Cline, la película logró consolidarse en su momento como un éxito comercial y en un imponente espectáculo visual.

Un refugio virtual ante el colapso del mundo real

La trama transporta a los espectadores al año 2045, retratando un planeta Tierra sumido en una profunda crisis económica y un evidente colapso social cotidiano. Ante una realidad hostil, la humanidad encuentra su principal vía de escape en OASIS, un universo de realidad virtual a escala global donde cualquier usuario puede adoptar la identidad que desee, ser lo que quiera y explorar infinitas posibilidades.

El conflicto central de la historia se desata tras la muerte del excéntrico creador de este sistema, quien decide dejar programado un último y monumental concurso: aquel usuario que logre descifrar el sistema y superar una serie de complejas pruebas heredará el control absoluto de OASIS. En este contexto seguimos los pasos de Wade, un joven apasionado por los videojuegos cuya presencia se convierte en la única esperanza para que las grandes corporaciones no monopolicen el entorno virtual, garantizando así que siga funcionando como un lugar de refugio para la sociedad.

Un espectáculo visual que se despide de Netflix: la multipremiada obra de ciencia ficción que rinde homenaje a los videojuegos clásicos dejará la plataforma el 18 de junio.

Éxito de taquilla y un festín visual repleto de guiños

Más allá de su premisa argumental, la cinta se transformó en un fenómeno cultural gracias a su deslumbrante diseño estético y a la masiva inclusión de referencias a la música ochentera, los íconos del cine, personajes famosos y los videojuegos. Los espectadores y jugadores experimentados pueden identificar de manera continua un sinfín de easter eggs distribuidos a lo largo de un mundo de ciencia ficción con marcados toques cyberpunk.

Esta combinación de espectacularidad y nostalgia colectiva permitió que el film se convirtiera en una de las grandes producciones de la década pasada, recaudando más de 583 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

El futuro de la saga y dónde encontrarla tras su salida

Para los fanáticos de este universo de ciencia ficción, las novedades de la franquicia resultan alentadoras. Recientemente se ha confirmado que tanto el creador de la historia como el propio director han comenzado a trabajar activamente en el desarrollo de una secuela cinematográfica.

Aunque por el momento el proyecto no cuenta con una fecha de estreno confirmada, existe un segundo libro titulado "Ready Player Two", por lo que la producción probablemente adaptará esta nueva etapa literaria al cine. Actualmente, Spielberg se encuentra enfocado en el próximo lanzamiento de su nueva película de ciencia ficción titulada "Disclosure Day".

Quienes deseen revivir la vertiginosa carrera por el control de OASIS o descubrirla por primera vez tienen tiempo hasta el 18 de junio en Netflix. Tras su inminente salida de dicha plataforma, la producción pasará a formar parte del catálogo de Max, donde continuará disponible para los usuarios en streaming.