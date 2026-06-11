Ya se va: la película de Wes Anderson que se puede disfrutar por última vez en Netflix

Considerada una de las propuestas más recientes y reconocibles de Wes Anderson, esta película se prepara para abandonar el catálogo de Netflix Argentina en los próximos días. Su salida marca las últimas oportunidades para disfrutar en la plataforma de una producción que llamó la atención por su historia sobre el duelo, la búsqueda de respuestas y la forma en que las personas intentan encontrar sentido a los acontecimientos más inesperados de sus vidas.

Se trata de Asteroid City, una película protagonizada por Jason Schwartzman, Scarlett Johansson y Tom Hanks, entre otras figuras destacadas. Fiel al estilo de Anderson, se caracteriza por sus colores pasteles vibrantes, sus encuadres perfectamente simétricos y una puesta en escena minuciosamente cuidada.

¿De qué se trata "Asteroid city", la película de Wes Anderson que abandona Netflix en unos días?

¿De qué se trata "Asteroid city", la película de Wes Anderson que abandona Netflix en unos días?

En un pequeño pueblo del desierto estadounidense llamado Asteroid City, familias de distintas partes del país se reúnen para participar de una convención juvenil dedicada a la ciencia y la astronomía. Entre los asistentes está Augie Steenbeck, un fotógrafo que llega acompañado por sus hijos mientras intenta encontrar la mejor manera de afrontar una pérdida reciente que todavía no logró procesar.

Lo que parecía ser un encuentro tranquilo pronto se ve alterado por un acontecimiento completamente inesperado que cambia la rutina de todos los presentes. Mientras intenta mantener unida a su familia en medio de la confusión, Augie comienza a acercarse a Midge Campbell, una reconocida actriz que también se encuentra en el lugar junto a su hija.

Entre ambos surge una conexión marcada por conversaciones sinceras, dudas personales y la sensación de estar atravesando momentos similares. Al mismo tiempo, los jóvenes participantes del evento siguen observando el mundo con curiosidad, intentando entender qué está ocurriendo a su alrededor.

Más allá de la situación extraordinaria que atraviesa la comunidad, la película pone el foco en cómo cada personaje enfrenta la incertidumbre. Algunos buscan explicaciones, otros intentan seguir adelante con normalidad y varios aprovechan la experiencia para replantearse aspectos importantes de sus vidas. Con el humor particular de Wes Anderson, la historia combina momentos absurdos, emotivos y reflexivos que invitan a mirar más allá de lo evidente.

Reparto de "Asteroid city"

Jason Schwartzman - Augie Steenbeck

Scarlett Johansson - Midge Campbell

Steve Carell - Griego de motel

Tom Hanks - Stanley Zak

Jeffrey Wright - General Gibson

Tilda Swinton - Dra. Hickenlooper

Bryan Cranston - El presentador

Edward Norton - Conrad Earp

Adrien Brody - Schubert Green

Liev Schreiber - J.J. Kellogg

Hope Davis - Sandy Borden

Willem Dafoe - Saltzman