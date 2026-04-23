Antoine Fuqua: las mejores películas del director detras de "Michael"

Antoine Fuqua es uno de los nombres que más relevancia tomó en el mundo del cine este jueves luego del estreno de "Michael", la biopic sobre la vida del Rey del Pop. Este film desembarcó en los cines del país y disparó el interés por el director que Lionsgate Films eligió para manejar un presupuesto de 200 millones de dólares.

Antes de Hollywood, Fuqua forjó su ojo en los videoclips de los años 90, dirigiendo a Prince y Stevie Wonder. Su habilidad para capturar la tensión lo consolidó como un referente en Hollywood.

Y a la hora de hablar de su filmografía, encontramos varias ficciones que dieron que hablar en su estreno, mientras que otras lograron posicionarse como clásicos. Acá, un repaso de las más interesantes.





Training Day: el Óscar que cambió el género

Con este thriller policial, Denzel Washington se alzó con la estatuilla a Mejor Actor y Fuqua entró al olimpo de Hollywood. La crudeza con que retrató la corrupción en las calles de Los Ángeles todavía sacude a quienes la ven por primera vez.

Ethan Hawke brilló como el novato que descubre el abismo moral de su superior. La dupla resultó tan explosiva que el director volvió a convocarla años más tarde. La producción puede visualizarse en HBO MAX, PRIME VIDEO y APPLE TV.

The Equalizer: la franquicia más exitosa de su carrera

Inspirada en una serie de los 80, esta saga construyó al personaje más rentable de Fuqua: un exmarine silencioso y letal que protege a los más débiles de la mafia que los acecha. Con apenas 55 millones de dólares de presupuesto, la primera entrega acumuló 192 millones en taquilla global.

Lejos de desgastarse con el tiempo, la saga creció en cada nueva entrega. Las secuelas mantuvieron la vigencia del personaje de Robert McCall, trasladando el escenario incluso hacia tierras italianas en su entrega final. Actualmente, la trilogía está disponible en HBO MAX y APPLE TV.

Redención y Culpable: Gyllenhaal como comodín

Jake Gyllenhaal se transformó físicamente para encarnar a un boxeador que pierde todo y pelea por recuperar a su hija en Redención (Southpaw). El film recaudó más de 91 millones de dólares, triplicando los 30 millones invertidos en su producción.

Dicha historia de superación personal figura en los catálogos de APPLE TV y PRIME VIDEO. El autor manejó los sentimientos profundos de sus protagonistas con la misma destreza que las coreografías de combate.

En Culpable (The Guilty), disponible en Netflix, el mismo actor sostuvo toda una película dentro de una central de emergencias, solo con la voz y los gestos. El remake del thriller danés es ideal para una noche corta e intensa.

Acción pura en streaming

Mark Wahlberg protagonizó Shooter (El tirador) bajo el rol de un especialista en armas incriminado en un atentado. El suspenso sostiene la atención durante toda la película.

Esta pieza de acción se encuentra en APPLE TV, destacando por su realismo en tácticas militares. Tras su lanzamiento, la cinta alcanzó una recaudación de 95 millones de dólares en todo el globo.

Ataque a la Casa Blanca

Ataque a la Casa Blanca estalló en las boleterías al sumar 161 millones de dólares. Gerard Butler asumió el mando para rescatar al mandatario de un comando terrorista norcoreano. Este filme se encuentra disponible en PRIME VIDEO.

El alcance del director

Lágrimas del sol presenta a Bruce Willis como un teniente encargado de una evacuación en plena guerra civil. La ambientación opresiva destaca las difíciles decisiones morales que deben afrontar los soldados en combate. Dicho largometraje bélico puede encontrarse en APPLE TV.

Los amos de Brooklyn

La trama denunció los entretelones de la policía de Nueva York. El elenco reunió a figuras como Richard Gere y Wesley Snipes bajo un presupuesto de 17 millones.

Los siete magníficos

Para cerrar la maratón, esta película renovó el género western con un reparto liderado por Chris Pratt. La aventura de forajidos recaudó más de 160 millones de dólares en todo el mundo. Estas últimas se pueden encontrar en PRIME VIDEO y APPLE TV.