La película de Netflix que te hará sentir desesperación en menos de dos horas: ¿Cuál es?

Dentro del catálogo de Netflix Argentina se encuentra "Oxygen", un thriller de ciencia ficción que se volvió tendencia por su propuesta intensa y claustrofóbica.

Es de esas películas que captan la atención desde el primer minuto y generan una sensación constante de tensión que no afloja en ningún momento.

Lo que más llama la atención es cómo logra mantener al espectador atrapado en un solo espacio, generando angustia, intriga y una especie de urgencia permanente por entender qué está pasando.

Es una de esas historias que dividen opiniones, pero que sin dudas dejan una sensación fuerte después de verla.

¿De qué trata "Oxygen", la escalofriante película de Netflix?





¿De qué trata "Oxygen", la escalofriante película de Netflix?

Esta producción arranca con una situación que te atrapa al instante: una mujer despierta encerrada dentro de una cápsula criogénica sin recordar cómo llegó ahí ni quién es.

A partir de ese momento, todo se vuelve una carrera contra el tiempo mientras intenta entender su identidad y encontrar una forma de salir antes de que el oxígeno se termine.

El personaje principal, interpretado por Mélanie Laurent, sostiene casi toda la película en soledad, interactuando únicamente con una inteligencia artificial que intenta asistirla mientras ella reconstruye su historia.

Esa relación entre la voz digital y la protagonista es clave, porque entre datos, recuerdos fragmentados y decisiones urgentes, se va armando el verdadero conflicto.

Lo interesante es cómo la película juega todo el tiempo con la angustia y la incertidumbre. No hay grandes cambios de escenario, pero sí una tensión constante que se siente en cada minuto.

A medida que avanza, la protagonista no solo busca escapar, sino también entender quién es en medio de una situación límite que la obliga a tomar decisiones desesperadas.

En ese proceso, la historia también va soltando pequeñas pistas que reconfiguran lo que uno cree que está pasando, y eso hace que nunca pierda del todo el interés.

Más allá del encierro, lo que termina pesando es la dimensión emocional de lo que vive el personaje y cómo va reaccionando a medida que se le acaba el tiempo.

Reparto de "Oxygen"





Mélanie Laurent (Elizabeth "Liz" Hansen).

Mathieu Amalric (voz de M.I.L.O, la inteligencia artificial).

Malik Zidi (Leo Ferguson).