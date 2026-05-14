Romance y deporte: la esperada serie que ya es furor en streaming

Entre los estrenos recientes de Prime Video apareció "Off Campus", la esperada adaptación basada en la popular saga literaria de Elle Kennedy. La serie, inspirada especialmente en el libro "The Deal", llegó hace pocos días a la plataforma y rápidamente empezó a generar repercusión entre quienes llevaban años esperando ver esta historia en pantalla.

Con una mezcla de romance universitario, comedia, drama y deporte, la producción se convirtió en una de las propuestas juveniles más comentadas del momento. Entre vínculos intensos, rivalidades y el mundo del hockey universitario como escenario principal, logra combinar tensión romántica y momentos divertidos.

¿De qué se trata "Off Campus", la serie que acaba de estrenarse y es furor en Prime Video?

¿De qué se trata "Off Campus", la serie que acaba de estrenarse y es furor en Prime Video?

Sigue principalmente la historia de Hannah y Garrett, dos estudiantes universitarios que parecen no tener nada en común pero terminan cruzándose de una manera bastante inesperada. Ella intenta enfocarse en sus estudios y mantener un perfil tranquilo dentro de la universidad, mientras que él es una de las grandes figuras del equipo de hockey y está acostumbrado a llamar la atención constantemente.

Todo empieza como un acuerdo entre los dos, aunque rápidamente la relación empieza a volverse mucho más intensa y complicada. A medida que pasan los episodios, ambos personajes empiezan a mostrarse de una forma mucho más vulnerable.

Garrett carga con la presión del deporte, las expectativas alrededor de su carrera y varios conflictos personales que afectan su forma de relacionarse con los demás. Hannah, por su parte, intenta superar inseguridades y experiencias difíciles de su pasado mientras se enfrenta a sentimientos que no esperaba desarrollar. Esa combinación hace que la serie tenga momentos románticos, divertidos y también bastante emocionales.

Lo que mejor funciona en Off Campus es justamente la química entre los protagonistas y cómo la historia mezcla el romance con el mundo universitario y deportivo. Entre entrenamientos, amistades, fiestas y situaciones incómodas, la serie construye un vínculo que se siente bastante natural y termina atrapando rápido, especialmente para quienes disfrutan de las comedias románticas juveniles con bastante tensión entre los personajes.

Reparto de "Off Campus"