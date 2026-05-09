La película de carreras con Maia Reficco que mezcla acción, drama y segundas oportunidades: dónde verla

Maia Reficco viene estando en boca de todos por su romance con Franco Colapinto, pero lo cierto es que la actriz suma un muy buen recorrido en el cine y la televisión. En este sentido, hay una película de carreras con ella que combina acción y drama y se vuelve ideal para ver este "finde".

La argentina, conocida por su paso por la película "La dolce casa" y la serie "Pretty Little Liars", forma parte de una producción donde se cruzan la velocidad y el romance, pero en un contexto alejado del mundo de la Fórmula 1.

La historia se mete en el mundo de las motociletas, pero pone el foco en la vida de un joven y su recorrido personal. Aunque no logró gran alcance, aunque puede resultar atractiva para quienes disfrutan de la acción y la adrenalina.

Hablamos de "One Fast Move", disponible en Prime Video. En algunas traducciones aparece como "Un movimiento rápido" o "Una maniobra arriesgada", y está dirigida por Kelly Blatz.

De qué trata la película de motos con Maia Reficco en Prime Video

La historia de "One Fast Move" gira en torno a Wes Neal, interpretado por K.J. Apa, un joven que sale de la cárcel militar y decide ir en busca de su padre, Dean Miller (Eric Dane), un ex corredor de motos que lo abandonó de chico. El protagonsita quiere cumplir el sueño de convertirse en piloto profesional.

El reencuentro entre ambos no es sencillo. Dean carga con años de ausencia y no logra encontrar su lugar en la vida de su hijo, lo que marca desde el inicio una relación tensa y llena de heridas sin resolver.

El personaje de Maia Reficco, Camila, es el interés amoroso del protagonista de la película, interpretado por K.J. Apa.

Para empezar a insertarse en el ambiente de las competencias, Wes consigue trabajo en un local de motos, donde conoce a Abel, un mecánico que lo introduce en el mundo de las carreras y lo ayuda a prepararse para dar sus primeros pasos en la pista.

El protagonista atraviesa un proceso personal marcado por el esfuerzo de dejar atrás viejos comportamientos y la presión que implica competir a altas velocidades, mientras intenta no repetir la historia de su papá.

En ese recorrido aparece Camila, personaje interpretado por Maia Reficco, quien se convierte en su interés amoroso y en un apoyo emocional clave dentro de la trama. Su presencia aporta equilibrio en medio del caos del circuito, representando una vida más tranquila frente a la intensidad de las carreras.

La película combina acción, drama y romance en un relato donde la velocidad funciona como escenario, pero el centro está puesto en los vínculos personales y en la búsqueda de segundas oportunidades.

Tráiler de "Una maniobra arriesgada"





Elenco completo de la película





K.J. Apa como Wes Neal.

como Wes Neal. Eric Dane como Dean Miller.

como Dean Miller. Maia Reficco como Camila.

como Camila. Edward James Olmos como Abel.

como Abel. Austin North como Cody.

como Cody. Jackson Hurst como Bobby.



