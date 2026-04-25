La divertida película de acción con fútbol y un escándalo mundial que tiene a una estrella argentina: ¿Dónde verla?

Una divertida película que llegó recientemente al streaming comenzó a llamar la atención. Con una trama que combina fútbol, testículos y un escándalo enorme, se convirtió en tendencia mundial y con el agregado de que suma a una estrella argentina en su elenco.

Se trata de "Bolas arriba" ("Balls Up", en su título original), una comedia de acción protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser que marca el regreso de Peter Farrelly, director de clásicos como "Tonto y retonto" y "Loco por Mary", al humor irreverente.

El filme de Hollywood llegó hace unos días a Prime Video y rápidamente empezó a generar repercusión. Con una duración de 1 hora y 44 minutos, incluye varios guiños para el público argentino y cuenta además con la participación de la actriz Eva De Dominici.

La historia se centra en Brad (Wahlberg) y Elijah (Hauser), dos especialistas en marketing que atraviesan un mal momento laboral tras fracasar con una idea insólita: lograr que una marca de preservativos se convierta en sponsor de la final de la Copa del Mundo.

"Bolas arriba", la nueva película de Prime Video se volvió tendencia mundial.

La mayor parte de la película transcurre en Brasil y ofrece una serie de situaciones disparatadas que buscan asegurar la risa del espectador. A continuación, los motivos por los que vale la pena verla.

Sinopsis de "Bolas arriba", la divertida comedia de Prime Video que es tendencia mundial





La historia arranca con una idea tan absurda como determinante: Elijah, empleado de una empresa de preservativos, presenta un nuevo producto capaz de cubrir pene y testículos al mismo tiempo. La propuesta llama la atención de su jefa y también de Brad, el mejor vendedor de la compañía.

Convencida a medias, la directiva les encarga una misión inesperada: viajar a Brasil para intentar que el producto "Balls Up" se convierta en el preservativo oficial del Mundial de fútbol ficticio que se avecina.

Póster oficial de la película.

El plan fracasa desde el inicio, pero una serie de situaciones desopilantes termina llevando a los protagonistas hasta la final del torneo. Allí aparece el primer guiño a la región: el partido decisivo enfrenta a Brasil con la Selección Argentina, presentada como su clásico rival del sur.

Con el marcador 1 a 0 a favor de la Argentina, el desenlace se vuelve completamente caótico. Elijah, ya fuera de control, termina involucrado en una persecución dentro del estadio tras discutir con una mascota publicitaria.

Eva de Dominici junto a Mark Wahlberg en una escena de la película.

En una jugada clave, la pelota parece entrar al arco brasileño, pero Brad aparece justo en la línea y la detiene sin querer con la cabeza, evitando el empate. El árbitro cobra la jugada y Argentina se consagra campeona del mundo en este universo ficticio.

A partir de allí, la película se convierte en una sátira sobre la pasión futbolera en Sudamérica. Los protagonistas quedan varados en Brasil, perseguidos por hinchas enojados, mientras intentan explicar que todo "es solo un juego", sin entender del todo la dimensión del fútbol en la región.

Tráiler oficial de "Bolas arriba"





Elenco de la película





Mark Wahlberg como Brad.

Paul Walter Hauser como Elijah.

Sacha Baron Cohen como Zico.

Eva De Dominici como Camila.

Benjamin Bratt como Agente Silva.

Molly Shannon como Debra.

Daniela Melchior como Inês.

Eric André como Marcus.



