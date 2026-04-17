Netflix: la comedia romántica con Anne Hathaway que tiene una historia "fuera de lo común" y se convirtió en lo más visto

Netflix sumó esta semana a su catálogo una película que sorprende con una historia romántica diferente, donde el deseo, la crisis personal y la búsqueda de inspiración rompen con los esquemas tradicionales del género.

Se trata de "Llegó a mí", una producción que se estrenó en 2023, pero que aterrizó recientemente en la plataforma y rápidamente se posicionó entre los contenidos más vistos.

En un contexto en el que abundan las fórmulas repetidas, esta propuesta logró destacarse por su tono particular y su enfoque más cercano a lo real.

Protagonizada por Anne Hathaway y Peter Dinklage, la historia propone una combinación de romance, drama y momentos incómodos que se alejan del tono clásico de las comedias románticas.

De qué trata "Llegó a mí", disponible en Netflix

Según la sinopsis oficial, la película sigue la historia de un reconocido compositor de ópera que atraviesa un bloqueo creativo que afecta tanto su carrera como su vida personal.

Incapaz de avanzar con su nueva obra, el protagonista se encuentra en un momento de crisis que también repercute en su relación de pareja.

"Llegó a mí" es una comedia romántica que logró destacarse por su tono tragicómico y su enfoque más cercano a lo real.

Dirigida por Rebecca Miller, la trama avanza cuando el compositor decide salir a caminar sin rumbo, en un intento por despejar la mente.

Durante ese recorrido, conoce a una mujer completamente opuesta a su entorno habitual: impulsiva, caótica e intensa.

Ese encuentro inesperado se convierte en el punto de quiebre de la historia. Lo que comienza como una conexión casual evoluciona hacia una relación que despierta nuevas emociones y le devuelve la inspiración perdida.

Sin embargo, ese vínculo también genera tensiones y abre interrogantes que no tienen respuestas simples.

Con una duración de 1 hora y 42 minutos, la película presenta un desarrollo narrativo con altibajos y un ritmo que puede resultar irregular.

Lejos de ser un defecto, este aspecto forma parte de su identidad, ya que refuerza la idea de una historia más cercana a la realidad que a la fantasía romántica tradicional.