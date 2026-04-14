Ganó varios Óscar, está disponible en Netflix y es considerada una obra maestra del cine

"Roma", la aclamada película del director mexicano Alfonso Cuarón, está disponible en Netflix Argentina y genera el mismo impacto en cada espectador que la descubre. Filmada en blanco y negro, es considerada una obra maestra del cine latinoamericano y una de las producciones más emotivas y visualmente poderosas de los últimos años.

En 2019 se consagró en los Premios Óscar con tres estatuillas, entre ellas la de Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía, consolidándose como una de las películas más aclamadas de la historia del cine latino.

¿De qué se trata "Roma", la película que ganó varios Óscars y está disponible en Netflix?

¿De qué se trata "Roma", la película que ganó varios Óscars y está disponible en Netflix?

Filmada en un blanco y negro que lejos de quitar vida la potencia, cuenta la historia de Cleo, una trabajadora doméstica que vive con una familia de clase media en el barrio Roma de Ciudad de México durante los años 70.

La vida de la protagonista transcurre entre las tareas del hogar, los chicos a los que cuida y una rutina que parece no cambiar nunca. Pero debajo de esa aparente calma cotidiana se esconden situaciones que la van a poner a prueba de formas que no esperaba.

Al mismo tiempo, la familia para la que trabaja también atraviesa su propia crisis, y esas dos historias se van entrelazando de una manera muy natural y humana.

Lo que más sorprende de "Roma" es que no necesita efectos especiales ni grandes giros dramáticos para emocionarte. Cuarón construye todo desde los detalles pequeños, desde una mirada, un silencio o una escena cotidiana que de repente te parte el corazón. Es una película lenta en el buen sentido, de esas que te invitan a observar y a sentir en lugar de solo mirar.

Cleo es silenciosa, trabajadora y enormemente noble, representa a miles de mujeres invisibilizadas cuyas historias raramente llegan a la pantalla grande. Verla es un recordatorio poderoso de todo lo que muchas veces damos por sentado.

Es ideal para ver en una noche tranquila, con paciencia y sin distracciones y sobre todo si te gusta "La Ciénaga" de Lucrecia Martel, esta sin dudas te va a atrapar.

Reparto de "Roma"

Yalitza Aparicio (Cleo)

Marina de Tavira (Sofía, la madre de la familia)

Diego Cortina Autrey (Toño, uno de los hijos)

Carlos Peralta (Paco, otro de los hijos)

Daniela Demesa (Sofi, la hija menor)

Marco Graf (Pepe, el hijo menor)

Fernando Grediaga (Antonio, el padre)

Jorge Antonio Guerrero (Fermín, pareja de Cleo)

Verónica García (Adela, otra trabajadora del hogar)