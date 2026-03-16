Los momentos más virales de los Premios Oscar 2026: la aparición de Anna Wintour, el escándalo de Teyana Taylor y el guiño a la Argentina

Este domingo se celebró la 98º entrega anual de los premios Oscar, considerados los galardones más importantes de la industria cinematográfica. La gala se llevó a cabo en el Dolby Theatre y fue una noche única que reunió a las mayores figuras de Hollywood para premiar lo mejor del cine del último año. Además de los ganadores, la ceremonia dejó escenas inolvidables que rápidamente se multiplicaron en redes sociales y generaron debate entre los fanáticos del séptimo arte.

Anna Wintour sorprendió en el escenario con un guiño a "El diablo viste a la moda"

Una de las apariciones más comentadas de la velada tuvo como protagonista a Anna Wintour, la histórica editora de Vogue. La referente de la moda subió al escenario junto a Anne Hathaway para entregar los premios a diseño de vestuario y maquillaje y peinado, ambos para la película "Frankenstein".

Su presencia no fue casual. Ambas ingresaron al escenario al ritmo de "Vogue", de Madonna, canción asociada a la película "El diablo viste a la moda", que tendrá su esperada segunda entrega a fines de abril en Argentina. Además, la editora fue vinculada en varias oportunidades con el personaje que interpreta Meryl Streep en el film.

En medio del juego escénico, Wintour bromeó llamando a la actriz "Emily", en referencia a la interpretación de Hathaway en la historia, y esquivó opinar sobre su look de la noche. "Los nominados son..", lanzó para evitar la pregunta, provocando risas entre los presentes en el teatro.

Teyana Taylor protagonizó una fuerte pelea con un guardia de seguridad

Otro de los episodios que generó repercusión ocurrió fuera de la transmisión televisiva. La actriz Teyana Taylor, parte del elenco de "Una batalla tras otra", la película de Paul Thomas Anderson, habría tenido un fuerte cruce con un agente de seguridad durante la fiesta posterior a la ceremonia.

Según reveló el portal TMZ, el incidente ocurrió cuando la artista intentaba regresar al escenario para una foto grupal con sus compañeros. El guardia le bloqueó el paso y, de acuerdo a testigos citados por el medio, la sujetó con fuerza para impedirle avanzar.

La situación escaló rápidamente. En un video que circuló en redes se la escucha quejarse por lo ocurrido. "Literalmente, me empujó", lanzó la actriz mientras reclamaba una disculpa. Hasta el momento no hubo un comunicado oficial sobre el episodio.

Teyana Taylor made a scene at the Oscars on Sunday after she claimed a man shoved her.



When did the Oscars become the Waffle House?pic.twitter.com/j6YcZbfrFn — Paul A. Szypula %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8 (@Bubblebathgirl) March 16, 2026

Conan O'Brien sorprendió con un guiño inesperado a la Argentina

Conan O'Brien, anfitrión de la ceremonia por segundo año consecutivo, abrió la gala con un monólogo cargado de ironías y en que también destacó el alcance global de la ceremonia.

"Los Oscar de esta noche están siendo vistos por más de un billón de personas en todo el mundo. Vamos a saludar a alguno de ellos", expresó el conductor. Luego sorprendió al mencionar al país sudamericano.

"Si nos están viendo en la Argentina", dijo primero en inglés y enseguida continuó en español: "Hola, soy Conan O'Brien y es un placer darle la bienvenida a los Oscar". El comediante también saludó a España y a Los Ángeles, remarcando la fuerte presencia de hispanohablantes en California.

Conan O'Brien menciona a Argentina en su monologo de presentación a la gala de los #Oscars %uD83D%uDE05 pic.twitter.com/jMy3Lv6MBD — Ro (@borrnslippy) March 15, 2026

Una argentina ganó un Oscar en una categoría que terminó en empate

Una de las mayores sorpresas de la noche llegó con el premio a Mejor Cortometraje de Ficción, que terminó en empate, algo que solo ocurrió seis veces en la historia de los Oscar.

El primer galardón fue para "The Singers", dirigido por Sam Davis. Pero minutos después la Academia anunció otro ganador: "Two People Exchanging Saliva" ("Dos personas intercambiando saliva" en español), una sátira surrealista ambientada en una París distópica.

Detrás del segundo proyecto vencedor aparece la productora argentina Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y radicada en Francia desde joven. El cortometraje ya había recorrido decenas de festivales y acumulaba premios.

Las productoras Violeta Kreimer y Valentina Merli.

La política también se coló en el escenario

La ceremonia no estuvo ajena a los temas globales. Durante su monólogo inicial, Conan O'Brien incluyó comentarios sobre la actualidad internacional, mezclando humor con referencias a conflictos y debates sociales que atraviesan a Estados Unidos.

El actor Javier Bardem, encargado de anunciar el premio a mejor película internacional, también aprovechó su paso por el escenario para dejar un mensaje. Frente a todo el auditorio expresó: "No a la guerra y libertad para Palestina."

Reencuentros que despertaron nostalgia entre las estrellas

La gala también regaló momentos emotivos con la reunión de elencos que marcaron época en Hollywood. Uno de los más celebrados fue el de Robert Downey Jr. y Chris Evans, quienes volvieron a compartir escenario tras años vinculados a la saga de "Los Vengadores".

Otro instante ovacionado ocurrió cuando las actrices de "Bridesmaids" ("Damas en guerra" en español) se reunieron quince años después del estreno de la comedia. Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne y Ellie Kemper recibieron una fuerte ovación del público presente.

Las actuaciones musicales hicieron vibrar al Dolby Theatre

La música también tuvo un papel central en la ceremonia con presentaciones en vivo de los temas nominados. Uno de los momentos más impactantes fue la interpretación de "I Lied to You", perteneciente a la película "Sinners".

El espectáculo reunió sobre el escenario a varios artistas, entre ellos el compositor Raphael Saadiq, la bailarina Misty Copeland y el legendario guitarrista Buddy Guy. La puesta recreó una escena clave del film y recibió una ovación cerrada del público.

Más tarde llegó otra performance destacada con "Golden", de "KPop Demon Hunters", que finalmente ganó el Oscar a mejor canción original. La presentación brilló con coreografías, luces doradas y un despliegue visual que puso de pie al Dolby Theatre.