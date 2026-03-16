Premios Oscar 2026: la lista completa de ganadores de la gran noche del cine en Hollywood

Este domingo se celebró la 98º entrega anual de los premios Oscar, considerados los galardones más importantes de la industria cinematográfica.

La gala se llevó a cabo en el Dolby Theatre y fue una noche única que reunió a las mayores figuras de Hollywood para premiar lo mejor del cine del último año. Aunque el evento es conocido por su glamour, su alfombra roja y los discursos emotivos de los ganadores, detrás del espectáculo también existió un conjunto de estrictas normas de protocolo y etiqueta que nominados, invitados y asistentes debieron cumplir.

Por segunda ocasión, fue Conan O'Brien el encargado de dirigir esta ceremonia que tuvo una enorme cantidad de sorpresas, tanto sobre el escenario como en las localidades repletas de las celebridades más respetadas de Hollywood.

Amy Madigan ganó en el rubro de actriz de reparto. (Foto: Instagram/ @theacademy).

El premio al rubro actriz de reparto fue para Amy Madigan por "Weapons". "Las guerreras k-pop", como mejor película de animación. La siguiente estatuilla fue para el mejor corto de animación, "La chica que lloraba perlas". La estatuilla de diseño de vestuario fue para "Frankenstein" y subió al escenario Kate Hawley. El mismo filme ganó como mejor maquillaje y peluquería.

En esta edición se añadió una nueva categoría, Mejor reparto. La ganadora fue Cassandra Kulukundis por "Una batalla tras otra". Sean Penn ganó su tercer Oscar a mejor actor de reparto por "Una batalla tras otra", no estuvo presente, se lo harán llegar.

Leonardo Di Caprio en los Premios Oscar 2026. (Foto: Instagram/ @theacademy y @ye.fan).

Wagner Moura, protagonista de "El agente secreto", ingresó a la alfombra roja acompañado por su esposa, Sandra Delgado. El filme dirigido por Kleber Mendonça Filho contó con cuatro nominaciones, incluido Mejor película y Mejor actor.

Oficiales y agentes caninos recorrieron la alfombra roja. Recordemos que días previos, los organizadores y las autoridades de Los Ángeles confirmaron que iban a reforzar el operativo de seguridad habitual en el evento debido a la coyuntura de tensiones entre los Estados Unidos e Irán.

Michael B. Jordan ganó en la categoría de mejor actor protagonista. (Foto: Instagram/ @theacademy).

Lista de ganadores

-Mejor película: One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

-Mejor director: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

-Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley - Hamnet

-Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan - Sinners ("Pecadores")

-Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")

-Mejor actor de reparto: Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

-Mejor guion original: Sinners ("Pecadores")

-Mejor guion adaptado: One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

-Mejor película internacional: Sentimental Value ("Valor sentimental") - Noruega

-Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin

-Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

-Mejor película de animación: KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")

-Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

-Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva

-Mejor edición: One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

-Mejor reparto: One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

-Mejor fotografía: Sinners ("Pecadores")

-Mejor diseño de vestuario: Frankenstein

-Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

-Mejor diseño de producción: Frankenstein

-Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")

-Mejor sonido: F1

-Mejor banda sonora original: Sinners ("Pecadores")

-Mejor canción original: Golden - KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")