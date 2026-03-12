¡Temor! Máxima vigilancia en los premios Óscar ante una posible amenaza externa contra California

La 98.ª edición de los premios Óscar se blindará este año con un despliegue de seguridad sin precedentes. Parte de las consecuencias del Conflicto en Medio Oriente.

La decisión responde a una reciente advertencia del FBI sobre una supuesta amenaza proveniente de Irán dirigida a la costa oeste de los Estados Unidos, un reporte que activó las alarmas en el estado de California a pocos días de la gran gala del cine.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump hizo mención a esta situación, señalando que la administración federal estudia una información, aún no ratificada, sobre un complot que incluiría el empleo de drones desde naves situadas frente al litoral californiano para golpear objetivos estratégicos.

Alerta sin confirmación inmediata

Pese a la gravedad del reporte, el gobernador Gavin Newsom intentó llevar tranquilidad al confirmar que, si bien fueron notificados por los agentes federales, no se detectó todavía una "amenaza inminente".

El documento interno del FBI aclara que los datos obtenidos por inteligencia no han podido ser verificados ni comprobados en su totalidad hasta el momento.

No obstante, la cautela impera en Hollywood. Durante los preparativos de la alfombra roja, se observó un incremento de efectivos, aunque el operativo se llevó a cabo con absoluta discreción para no alterar el clima de la previa.

Colaboración conjunta

Los responsables de la producción de la gala confirmaron que el evento contará con una protección robusta. En una reciente comparecencia ante los medios, los productores ejecutivos Katy Mullan y Raj Kapoor garantizaron que trabajan en sintonía con las fuerzas federales y locales.



"Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración", manifestó Kapoor durante el anuncio del esquema de seguridad.

El objetivo de los organizadores es blindar el Teatro Dolby de Ovation Hollywood tanto para las estrellas como para el público que se acerque a las inmediaciones.

"Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección. Pero queremos que todos los que vengan a este espectáculo, los que lo presencien, incluso los que sean fans del espectáculo cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos, así que es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se refleje", subrayó el productor.

La ceremonia, que contará con la conducción de Connan O'Brien, será emitida este domingo a través de la cadena ABC y diversas plataformas de streaming bajo un estricto protocolo de vigilancia.