Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es la comedia romántica más adorable de la plataforma

Hay películas que marcan una época y "La cruda verdad" es una de ellas. Cuando se estrenó en 2009, la química entre Katherine Heigl y Gerard Butler conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo y la convirtió en una de las comedias románticas más queridas de su generación.

Años después, sigue funcionando igual de bien: hace reír y engancha desde la primera escena. Si todavía no la viste o querés volver a verla, está disponible en Netflix Argentina y vale cada minuto.

¿De qué trata "La cruda verdad", la clásica comedia romántica que está en Netflix?





"La cruda verdad" en Netflix.



Esta producción sigue a Abby, una productora de televisión algo obsesiva y romántica que tiene muy claro cómo debería ser el hombre ideal.

El problema es que la vida real no funciona así, y eso queda más claro que nunca cuando su canal contrata a Mike, un conductor de un programa patriarcal que dice en voz alta todo lo que nadie se anima a decir sobre las relaciones.

Lo más divertido de la película es ver cómo estos dos chocan constantemente, pero, sin darse cuenta, se van necesitando cada vez más.

Mike es brusco, directo y un poco insoportable, pero tiene una honestidad que desarma. Abby, en cambio, es inteligente y capaz, pero está tan metida en su cabeza que no ve lo que tiene adelante.

Los protagonistas llevan la película en los hombros y se nota que la pasaron bien grabándola. Tienen una química natural que hace que cada pelea parezca real y cada momento de complicidad se sienta genuino.

Reparto de "La cruda verdad"

Katherine Heigl como Abby Richter

Gerard Butler como Mike Chadway.

Bree Turner como Joy.

Eric Winter como Colin.

John Michael Higgins como Jim.

Cheryl Hines como Georgia.

Nick Searcy como Derek.