Netflix: la película ganadora de 7 premios Óscar que está protagonizada por dos "grandes" de Hollywood

Si bien Netflix se caracteriza por priorizar producciones recientes y sumar estrenos de forma constante, también suele incorporar títulos que marcaron época y que hoy son considerados verdaderos clásicos.

En este caso, la plataforma volvió a apostar por una "joya" del cine que reúne todos los condimentos para convertirse en una de las opciones más vistas dentro de la plataforma.

Se trata de "El golpe", una película estrenada en 1973 que cuenta con las actuaciones de Paul Newman y Robert Redford, dos de las figuras más reconocidas de Hollywood.

El film logró un importante reconocimiento en la industria al quedarse con siete premios Óscar, consolidándose como una de las producciones más destacadas de su época.

Nueva incorporación en Netflix: de qué trata "El golpe", el thriller con tintes de humor protagonizado por Paul Newman y Robert Redford

La sinopsis de Netflix adelanta lo siguiente: "En el Chicago de 1930, un estafador novato y uno veterano planean desplumar a un mafioso asesino con una falsa operación de apuestas de carreras de caballos".

"El golpe" se estrenó en 1975 y ganó siete premios de la Academia, entre ellos, el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

La trama se sitúa en 1936, en plena Gran Depresión. Allí aparece Johnny Hooker, un pequeño estafador que, tras un golpe fallido, pierde a su mejor amigo a manos de un poderoso gánster irlandés llamado Doyle Lonnegan. A partir de ese hecho, decide buscar venganza.

Para llevar adelante su plan, Hooker recurre a Henry Gondorff, un experimentado timador que se encuentra oculto y alejado de su mejor momento. Juntos organizan una estafa compleja, reclutando a un equipo y diseñando una operación meticulosa con el objetivo de engañar a Lonnegan.

La película tiene una duración de dos horas.

Robert Redford interpreta a Jhonny Hooker y Paul Newman a Henry Gondorff, logrando juntos una dupla con una química inigualable.

El impacto de la película no solo se vio reflejado en la crítica, sino también en los premios. "El golpe" obtuvo diez nominaciones a los Óscar y se llevó siete estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original, además de reconocimientos en rubros técnicos como vestuario, montaje y banda sonora.

Con un presupuesto cercano a los 5 millones de dólares, logró recaudar más de 156 millones a nivel mundial, convirtiéndose en un éxito comercial además de artístico.

Con una duración de dos horas, esta producción se presenta como una opción sólida para ver durante el fin de semana, especialmente para quienes buscan redescubrir clásicos del cine que mantienen su vigencia a lo largo del tiempo.