Franco Colapinto y Maia Reficco blanquearon su romance a la vista de todos: las fotos que confirman la relación

El universo del espectáculo y del deporte quedó en llamas tras la confirmación definitiva del romance entre Maia Reficco y Franco Colapinto. La noticia generó un impacto total luego de que la actriz y el piloto decidieran dejar atrás las especulaciones y eligieran el corazón de Buenos Aires para dar el gran paso público. Durante la imponente exhibición de Fórmula 1 las calles de Palermo este domingo, los jóvenes se mostraron juntos, enamorados y a la vista de miles de fanáticos, terminando de una vez por todas con los meses de intensos rumores que rodeaban a la pareja sensación del momento.

El contexto de este revuelo mediático nace del enorme hermetismo que ambos mantuvieron frente a la prensa desde que comenzaron a salir. Hasta este fin de semana, los protagonistas esquivaron las preguntas y jugaron al misterio en sus redes sociales para proteger el vínculo de la exposición brutal que sufre el piloto de Fórmula 1. Sin embargo, la adrenalina del evento porteño sirvió como excusa perfecta para relajar las tensiones. El blanqueo oficial llegó a través de la cuenta de Instagram de la actriz, quien publicó una foto súper tierna sosteniendo la cara de su novio, que ya tenía el casco puesto y le devolvía una sonrisa cómplice antes de subirse al monoplaza.

Maia Reficco y Franco Colapinto blanquearon su romance a la vista de todos: las fotos que confirman la relación

La parte más explosiva de la jornada llegó en la zona de boxes, donde la pareja compartió momentos de mucha intimidad entre los fierros. Aunque en un principio la protagonista de Hadestown intentó esquivar un poco la atención al notar las cámaras y los celulares apuntándoles, rápidamente se soltó y disfrutó del evento a la par de su chico. Incluso, durante la jornada, el automovilista se cruzó con figuras como Leandro Paredes y Miguel Merentiel, integrando a su novia a su círculo de forma completamente natural mientras realizaba maniobras impresionantes en plena avenida.

Actualmente, el foco está puesto en cómo la relación se consolidó rápidamente en estas últimas semanas en Argentina. El fin de semana de los enamorados no se limitó solo al asfalto porteño, ya que el sábado compartieron un almuerzo íntimo en Cardales. Los testigos que presenciaron su paseo por la famosa Estancia Vigil aseguraron que caminaron abrazados, muy relajados y sin ninguna intención de ocultar el amor que los une. En esas postales, donde ella lucía una chaqueta rosa y él un suéter verde oliva, quedó en evidencia una conexión genuina que traspasa la pantalla.

Finalmente, el arrollador éxito de este romance vuelve a demostrar que el ídolo automovilístico pasa por su mejor momento tanto profesional como personal. Lo sucedido en Buenos Aires deja un precedente sobre cómo manejaron los tiempos de su vida privada: confirmando todo en sus propios términos y rodeados del cariño de la gente. El furor por estas dos figuras apenas comienza, marcando el pulso de una etapa donde el corazón de Colapinto acelera a la misma velocidad que su nueva vida en las pistas internacionales.