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El pequeño lunar que dejó el Road Show de Fórmula 1 de Franco Colapinto: cinco personas hospitalizadas

Entre las casi 600.000 personas presentes en Palermo, hubo algunos que necesitaron atención médica, pero sin ningún caso para alarmarse.

Redacción Depo

Como en todo gran evento, hubo un pequeño lunar que, sin embargo, no empaña lo que fue. Es que cinco personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Rivadavia durante el Road Show de Fórmula 1 que Franco Colapinto realizó en el barrio porteño de Palermo.

En total, entre las casi 600.000 personas presentes este domingo, el evento contó con un total de 74 pacientes que requirieron atención médica, aunque 69 de ellos pudieron ser atendidos en el lugar, sin necesidad de llamar a las ambulancias.

Acorde a lo informado por el operativo oficial, de los 74 pacientes mencionados hubo cinco que debieron ser trasladados a hospitales, siendo el Rivadavia, ubicado a dos cuadras de la avenida Libertador, por la cual Colapinto pasó a toda velocidad, el elegido para la atención en los casos necesarios.

Además, el informe oficial indica cierta paridad entre el sexo de los atendidos, siendo 36 masculinos y 38 femeninos, mientras que en la estadística etaria se registró que 62 pacientes eran mayores de edad, mientras que solo 12 menores requirieron ayuda médica.



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