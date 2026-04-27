La felicidad de Franco Colapinto tras el Road Show de Fórmula 1: "De los mejores días de mi vida"

Fue un día inolvidable, perfecto y que demostró la pasión de los argentinos por el automovilismo y, en este caso, la Fórmula 1. Por eso, y ya con las pulsaciones un poco más bajas, Franco Colapinto compartió un mensaje en sus redes sociales luego del exitoso Road Show que realizó en Palermo, agradeciéndole al público que lo acompañó.

El pilarense comentó que vivió uno "de los mejores días" de toda su vida y valoró la oportunidad de manejar un Fórmula 1 "en casa". Esto lo escribió luego de la exhibición ante un público de alrededor de 500 mil personas, con dos coches: el Lotus E20 de la temporada 2012, ploteado con los colores de Alpine, y una réplica de una de las "Flechas plateadas" de Mercedes que utilizó Juan Manuel Fangio.

Colapinto se mostró agradecido, como es habitual, con los argentinos por el apoyo que, esta vez, pudo ser en su país local. "De los mejores días de mi vida", escribió el piloto argentino algunas horas después en sus redes sociales, acompañando el posteo con una serie de fotos espectaculares sobre el evento.

Además, el piloto de 22 años destacó como "épico" el hecho de poder manejar un auto de Fórmula 1 en su país natal, siendo que únicamente compitió en kartings en el territorio nacional, mientras que un auto de la categoría no rodaba en el país desde 2012, con una exhibición realizada por el australiano Daniel Ricciardo.

Por último, Colapinto afirmó que no se va a olvidar nunca de esta experiencia y sentenció: "Esta fiesta es de todos ustedes. ¡Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!".