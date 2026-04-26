Franco Colapinto brilló en el Road Show y ya piensa en lo que viene: cuándo se corre el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Luego de la emotiva y tremenda exhibición de este domingo en el marco del Road Show por las calles de Buenos Aires, Franco Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami, que será la cuarta carrera del año de la Fórmula 1.

El piloto de 22 años volverá a la competición luego de más de un mes de receso, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

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Esta decisión, había sido motivada por la falta de garantías de seguridad ante los ataques en la región del Golfo y generó un bache inédito en el calendario 2026. La Fórmula 1, que debía aterrizar en Sakhir el 12 de abril, guardó los motores durante un mes y dejó a los fanáticos con una espera mucho más larga de lo previsto.

Con la baja de estas dos competencias, el Mundial 2026 pasó de las 24 carreras originales a 22 fechas. Aunque se barajaron alternativas en circuitos europeos para cubrir los huecos, la logística a corto plazo y la incertidumbre regional inclinaron la balanza hacia la cancelación definitiva de las citas en el desierto.

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De esta manera, Franco Colapinto volverá a tener competencia oficial luego de 5 semanas sin carrera, cuando dispute el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo.

El cronograma completo

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13.00 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 3 de mayo: