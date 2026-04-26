Franco Colapinto le hizo un categórico pedido a la Fórmula 1 tras girar ante más de 500 mil personas y desatar una fiesta en Buenos Aires

Franco Colapinto vivió una jornada que quedará grabada en las páginas doradas del automovilismo nacional al realizar su primera exhibición en Argentina desde su llegada a la Fórmula 1. Más de 500 mil personas desbordaron el barrio porteño de Palermo para ser parte de una fiesta que combinó velocidad, emoción y un reclamo que se escuchó con fuerza: el retorno de la máxima categoría al país.

La jornada comenzó con la solemnidad de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que preparó el clima para el primer encuentro cara a cara del pilarense con su público. Tras el show de Soledad Pastorutti, el rugido de los motores tomó el protagonismo absoluto.

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El gran espectáculo mecánico inició con Colapinto a bordo del histórico Lotus E20, luciendo los colores actuales del Alpine F1 Team. El sonido del motor V8 y las maniobras del argentino encendieron la locura de los fanáticos en el circuito callejero.

Sin embargo, el momento de mayor carga emotiva llegó tras la presentación de Luck Ra, cuando Franco se subió a la legendaria Mercedes-Benz W196, la "Flecha de Plata" con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón del mundo.

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Para el final, Colapinto volvió al Lotus para llevar el auto al límite y terminar la jornada saludando a la multitud desde un micro descapotable. Desde allí, lanzó el mensaje que ilusiona a todo un país: "Tenemos que volver al calendario de la Fórmula 1. Somos el mejor país del mundo y está bueno que lo demostremos así. Estoy muy feliz, gracias a todos por venir". Con su carisma y talento, el sueño de un Gran Premio en Argentina volvió a tomar una fuerza imparable.