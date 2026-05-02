La película de amor dramático con Margot Robbie y Jacob Elordi que llegó al streaming para romper el ranking: ¿Dónde verla?

Una dramática película romántica llegó al streaming y rápidamente escaló en el ranking de las más vistas. Se trata de una nueva adaptación de una famosa novela clásica, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, que ya conquista a los usuarios.

La cinta está dirigida por Emerald Fennell, reconocida por títulos como Saltburn y Hermosa venganza. Estrenó en cines en febrero de este año, para el Día de los Enamorados, y llegó a la carrera por los Premios Oscar 2026 con 8 nominaciones.

Se trata de Cumbres Borrascosas, una producción que no pasó desapercibida y dio mucho de qué hablar desde su estreno. Ahora, se puede disfrutar en HBO Max. La película llamó la atención tanto por su estilo visual como por la elección de su elenco, con Robbie y Elordi en la piel de Catherine y Heathcliff.

Buena parte de las opiniones positivas destacan la estética cuidada, provocadora y muy en línea con la impronta de Fennell, pero también surgieron críticas que señalan una supuesta priorización de la belleza visual de los planos por sobre la profundidad de la historia.

La película está basada en la única novela de Emily Brontë, publicada originalmente en 1847. Esta versión de 2026 se suma a una larga lista de adaptaciones previas -con títulos en 1939, 1992 y 2011, entre otras-, aunque muchos coinciden en que es la que mejor logra capturar la intensidad y la "furia" presente en las páginas de la obra original.

Furor en HBO por Cumbres Borrascosas: ¿De qué trata la película?

La trama de la película se centra en la relación intensa y autodestructiva entre Catherine Earnshaw y Heathcliff. Todo empieza cuando el padre de "Cathy" lleva a su hogar, Cumbres Borrascosas, a un niño huérfano de origen incierto.

Lo que en un principio parece una amistad infantil en los páramos de Yorkshire, con el tiempo se transforma en un vínculo profundo y absoluto, marcado por la pasión, pero también por las tensiones sociales de la época.

Cumbres borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, ya está disponible en HBO Max.

El conflicto principal estalla cuando Cathy, pese a su fuerte conexión con Heathcliff, decide casarse con Edgar Linton, un hombre de buena posición económica y modales refinados. La elección, atravesada por las diferencias de clase y la búsqueda de estabilidad, es vivida por Heathcliff como una traición que lo marca para siempre.

Tras esa decisión, Heathcliff desaparece durante años y regresa convertido en un hombre adinerado, más calculador y con un único objetivo: llevar adelante una venganza contra quienes lo humillaron. A partir de ahí, la historia se adentra en una espiral de resentimiento y consecuencias que impactan en todos los personajes.

La película es una adaptación de la novela de Emily Brontë, publicada en 1847, y ya tiene 8 nominaciones al Óscar.

Con la dirección de Fennell, el filme pone el foco en una relación atravesada por la obsesión y la violencia emocional, alejándose del romance clásico para explorar un vínculo llevado al extremo. La puesta visual acompaña ese tono más crudo y contemporáneo, reforzando la idea de una pasión que desborda y se vuelve destructiva.

Desde HBO Max describen la película como "una reinvención audaz del clásico romántico, donde la pasión prohibida se convierte en obsesión en un relato apasionante de deseo, desamor y ruina".

Tráiler oficial de Cumbres Borrascosas





Elenco de la película





Margot Robbie como Catherine "Cathy" Earnshaw.

como Catherine "Cathy" Earnshaw. Jacob Elordi como Heathcliff.

como Heathcliff. Shazad Latif como Edgar Linton.

como Edgar Linton. Alison Oliver como Isabella Linton.

como Isabella Linton. Hong Chau como Nelly Dean.

como Nelly Dean. Archie Madekwe como Hindley Earnshaw.

como Hindley Earnshaw. Martin Clunes como Mr. Earnshaw.

como Mr. Earnshaw. Ewan Mitchell como Joseph.

como Joseph. Amy Morgan como Zillah.



