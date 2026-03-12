Jennifer Lopez y David Guetta lanzan "Save Me Tonight", un nuevo himno dance global

La superestrella internacional Jennifer Lopez y el reconocido DJ y productor David Guetta presentan "Save Me Tonight", un explosivo single dance-pop que ya está disponible a través de Warner Records.

La canción combina la potencia vocal de Lopez con la producción electrónica característica de Guetta, dando como resultado un tema cargado de emoción cinematográfica y energía para la pista de baile. Con teclas house luminosas, un pulso clásico four-on-the-floor y texturas trance envolventes, el track construye una atmósfera intensa que invita a conectar en medio de la noche.

Jennifer Lopez y David Guetta presentan "Save Me Tonight"

El lanzamiento llega en un momento clave para Lopez, quien esta misma noche inicia una nueva etapa de su residencia "The JLO Show" en el Caesars Palace, uno de los escenarios más emblemáticos de Las Vegas. Allí realizará el debut mundial en vivo de "Save Me Tonight", en una actuación que será transmitida simultáneamente a través de TikTok Live, Instagram Live y YouTube Live para fans de todo el mundo.

La expectativa por la canción llevaba meses creciendo entre los seguidores de ambos artistas. Lopez había adelantado el tema durante su presentación en el World Pride Music Festival y más tarde durante su gira Up All Night: Live in 2025, lo que generó una fuerte demanda para su lanzamiento oficial.

La canción debutará en vivo durante la residencia The JLO Show de Jennifer Lopez en el Caesars Palace

Para Guetta, el estreno llega tras otro logro histórico en su carrera. El DJ cerró 2025 convirtiéndose en el primer artista en alcanzar 20 números 1 en el chart Dance/Mix Show Airplay de Billboard, gracias al single "Gone Gone Gone", una colaboración con Teddy Swims y Tones and I.

El productor francés mantiene además una intensa agenda para 2026. Entre sus próximas presentaciones se destacan festivales de primer nivel como Coachella y Tomorrowland, además de residencias en Las Vegas e Ibiza y su ambicioso espectáculo global Monolith.

Por su parte, Lopez continúa ampliando su legado como una de las artistas más influyentes del entretenimiento. La estrella lleva vendidos más de 80 millones de discos, acumulado miles de millones de reproducciones y visualizaciones y generado más de 3 mil millones de dólares en taquilla mundial como actriz.

Con "Save Me Tonight", Lopez y Guetta unen dos universos musicales que dominan el pop y la música electrónica global, en una colaboración que promete convertirse en uno de los grandes himnos dance del año.

Mirá el nuevo videoclip de Jennifer Lopez y David Guetta