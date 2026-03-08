Día Internacional de la Mujer: Shakira, Tini Stoessel, Lali Espósito, Cazzu, María Becerra y Nathy Peluso alzan la voz por la igualdad

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Oficializada por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, la jornada invita a reflexionar sobre los derechos conquistados y sobre los desafíos que aún persisten.

Más que una celebración, el 8M es un recordatorio de que, a pesar de los avances, todavía existen desigualdades estructurales como la brecha salarial, la falta de representación en distintos ámbitos y las múltiples formas de violencia de género.

En la industria musical, durante muchos años dominada por hombres, cada vez más artistas utilizan su voz para visibilizar estas problemáticas, abrir conversaciones y construir nuevos espacios de representación.

Una de las voces que más reflexionó sobre el empoderamiento femenino es la de Shakira. En el marco del Día de la Mujer, en 2025, la artista compartió una reflexión que resume el espíritu de este cambio cultural: "Hemos pasado de una era en la que las mujeres se avergonzaban de sus sentimientos a una donde hablamos de lo que no se podía decir, porque juntas somos más libres".

Generar conciencia y abrir conversaciones

Para Tini Stoessel, el camino hacia la igualdad todavía tiene mucho por recorrer. La artista destacó en varias ocasiones que esta lucha debe ser colectiva: "Todavía falta un montón y creo que no es una lucha solo de mujeres, sino que también los hombres ayuden a ese cambio".

La cantante también remarcó la importancia de generar conciencia en lo cotidiano: conversaciones entre amigos, espacios de diálogo y pequeños gestos que contribuyan a transformar las miradas dentro de la sociedad.

Dueñas de sus decisiones

En la escena argentina, Lali Espósito se convirtió en una de las figuras que más representa la autonomía femenina dentro del mundo del espectáculo: "El tiempo tiene que ver con yo decido cuándo, cómo y por qué, porque soy una adulta, porque soy una mujer independiente, porque soy dueña de mi vida".

Su discurso artístico y personal refleja una generación de mujeres que busca vivir con libertad, tomando decisiones sobre su carrera, su identidad y su propio tiempo.

Redes de mujeres que se sostienen

La importancia de construir equipos de trabajo más diversos también es un punto central para Cazzu. La artista jujeña destacó que rodearse de mujeres fue clave en el desarrollo de su proyecto musical: "Una de las cosas que a mí me hicieron más segura al principio de mi proyecto fue rodear de mujeres mi esquema laboral".

Este gesto representa una forma concreta de transformar las dinámicas de la industria musical y de generar espacios donde las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente.

La fuerza de levantarse

Por su parte, Maria Becerra habló abiertamente sobre los desafíos emocionales y personales que atraviesan muchas mujeres: "Todas tenemos nuestros fantasmas, nuestras oscuridades, las cosas que nos persiguen. Y sin embargo luchamos, luchamos mucho, sufrimos mucho y nos levantamos y seguimos".

Sus palabras reflejan la resiliencia que muchas mujeres experimentan en distintos aspectos de la vida.

Romper la competencia entre mujeres

Otra de las artistas que reflexionó sobre la importancia de la unión femenina es Nathy Peluso, quien pusó el foco en la necesidad de dejar atrás la competencia impuesta entre mujeres: "Apoyarte en las mujeres, darte cuenta de lo necesarias que somos entre nosotras, de lo que nos aportamos... es una bendición poder rodearse de mujeres que se admiren entre ellas, que no se contaminen con eso del ego, la envidia o la competencia. La sociedad muchas veces nos ha impuesto competir entre nosotras y es algo que tenemos que romper, porque no va a ningún lado ni provoca nada positivo".

Su reflexión invita a construir redes de apoyo basadas en la admiración, el respeto y la colaboración.

Una lucha que continúa

El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para recordar el camino recorrido y también para mirar hacia adelante. Desde diferentes estilos, generaciones y experiencias, artistas como Shakira, Tini, Lali, Cazzu, María Becerra y Nathy Peluso demuestran que la música puede ser mucho más que entretenimiento: puede convertirse en una herramienta para inspirar, visibilizar y transformar realidades.

María Becerra y Lali Espósito juntas en la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBT

En cada canción, en cada escenario y en cada palabra, estas voces recuerdan que la lucha por una sociedad más justa e igualitaria sigue en movimiento.