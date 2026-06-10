Netflix: el inquietante thriller español ideal para los fanáticos del suspenso y la tensión psicológica

Los thrillers psicológicos siguen siendo uno de los géneros favoritos de los suscriptores de Netflix Argentina, especialmente cuando combinan misterio, tensión y personajes que esconden más de lo que muestran. Dentro de ese universo, una producción española logró destacarse por su capacidad para mantener la intriga y sorprender con cada nuevo giro de la trama.

Con una historia que avanza entre secretos, sospechas y situaciones cada vez más inquietantes, "La desconocida" se ganó un lugar entre los contenidos más vistos de la plataforma. Su clima de incertidumbre y la forma en que construye el suspenso la convierten en una opción ideal para los que disfrutan de los relatos que desafían constantemente las apariencias.

¿De qué se trata "La desconocida", el estremecedor drama policial que conquista a la audiencia de Netflix?

¿De qué se trata "La desconocida", el estremecedor drama policial que conquista a la audiencia de Netflix?

La historia transcurre en Barcelona y arranca con una imagen tan desconcertante como inquietante: una mujer aparece atada dentro de un contenedor en el puerto y sin recordar quién es ni qué le ocurrió. Desde ese momento, la película acompaña su intento por reconstruir una identidad que parece haberse desvanecido por completo. Más que una búsqueda de respuestas, lo que vemos es a una persona tratando de aferrarse a cualquier recuerdo que le permita entender su propia vida.

Mientras la inspectora Anna Ripoll y el agente Quique Zárate intentan descifrar qué hay detrás del caso, la investigación avanza entre pistas incompletas y verdades a medias. Sin embargo, el mayor acierto de la película no está tanto en el misterio policial como en la sensación constante de desorientación que comparten los personajes. A medida que aparecen nuevas revelaciones, resulta cada vez más difícil distinguir qué es real y qué forma parte de una historia mal contada.

Lo más interesante es cómo la trama juega con la fragilidad de la memoria y con la idea de que una persona puede convertirse en una desconocida incluso para sí misma. Esa incertidumbre atraviesa toda la película y le da un tono inquietante que va mucho más allá de los giros de guion. El resultado es un thriller que mantiene la tensión, pero que también deja espacio para reflexionar sobre la identidad, los recuerdos y las consecuencias de los secretos que permanecen ocultos durante demasiado tiempo.





Reparto de "La desconocida"

Candela Peña - Anna Ripoll

Ana Rujas -la desconocida

Pol López - Quique Zárate

Kira Miró - Lucía

Manolo Solo - Falcó

Luka Peros - Lolo Rojas

Pilar Nogales - Amalia