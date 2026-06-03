La serie de Netflix que se suma al reclamo de "Ni Una Menos" y tenés que ver este 3 de junio

El 3 de junio, día del "Ni una menos" es una fecha que invita a detenerse, pensar y volver a poner sobre la mesa familiar, con amistades o entre conocidos, conversaciones necesarias. En ese contexto, el cine y las series pueden convertirse en una herramienta para reflexionar sobre distintas realidades, generar preguntas y abrir debates que trascienden la pantalla.

Para quienes buscan una producción que acompañe ese ejercicio, "Ni una más" aparece como una de las opciones más recomendables del catálogo de Netflix Argentina. Con apenas ocho capítulos, esta miniserie española protagonizada por Nicole Wallace y Clara Galle es ideal para maratonear en una tarde o durante el fin de semana.

Su fortaleza no pasa solo por las actuaciones o el ritmo de la historia, sino también por la manera en que pone el foco en temas como las denuncias, el consentimiento, la importancia de las amistades y la búsqueda de justicia de las mujeres, invitando al espectador a cuestionar actitudes, comentarios y comportamientos que muchas veces se encuentran naturalizados en la vida cotidiana.

¿De qué se trata "Ni una más", la cruda serie que tenés que ver este 3 de junio en Netflix?

¿De qué se trata "Ni una más", la cruda serie que tenés que ver este 3 de junio en Netflix?

Todo comienza por el final, cuando Alma la protagonista de esta historia decide hacer un acto de lucha en la puerta de su colegio a fin de visibilizar ante la sociedad que la rodea, sus conocidos y la juventud que no se siente escuchada, los escalofriantes casos de acoso escolar y violencia que tuvo que vivir en carne propia por parte de docentes y compañeros y también los que tuvieron que atravesar muchas compañeras de su edad que no se animaban a hablar. A partir de allí, una serie de acontecimientos vinculados con denuncias anónimas, secretos guardados durante años y relaciones atravesadas por el miedo comienzan a salir a la luz.

Lo que en un principio parece un hecho aislado termina destapando una realidad mucho más compleja, obligando a estudiantes, familias y docentes a enfrentarse a situaciones que preferían ignorar, desde la violencia de género dentro y fuera del hogar hasta las heridas emocionales que dejan los traumas y las secuelas que pueden acompañar a una persona durante años.

Es una serie super corta, pero inmensamente atrapante y cautivadora. En apenas ocho capítulos consigue construir una historia intensa que invita a pensar en las experiencias que atraviesan muchas jóvenes, en la importancia de escuchar sin prejuicios y en cómo determinadas conductas pueden tener un impacto mucho más profundo de lo que imaginamos.

Reparto de "Ni una más"

Nicole Wallace como Alma

Clara Galle como Greta

Iván Massagué como Profesor de Historia

Gabriel Guevara como Alberto

Eloy Azorín como Pablo

José Pastor como David

Aïcha Villaverde como Nata

Teresa de Mera como Berta