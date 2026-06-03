Fabián Mazzei aclaró por qué no estuvo en la foto de reconciliación entre Araceli González y Adrián Suar: "Yo estuve..."

La imagen de Araceli González y Adrián Suar juntos en el estreno de "Sottovoce" marcó uno de los momentos más comentados del mundo del espectáculo. Después de años de distanciamiento, ambos se mostraron en un clima de armonía y dejaron atrás viejos conflictos.

Sin embargo, mientras la fotografía de la reconciliación se viralizaba, muchos se preguntaron por la ausencia de Fabián Mazzei, actual pareja de la actriz. La situación alimentó distintas versiones y especulaciones en redes sociales y programas de televisión.

La palabra de Fabián Mazzei

Fue Juan Etchegoyen quien reveló que mantuvo una conversación con el actor para conocer los motivos de su faltazo al evento teatral.

"El tema del día es la foto de reconciliación de Araceli González y Adrián Suar después de años enfrentados y a muchos les llamó la atención la ausencia de Fabian Mazzei que habla en este programa", expresó el conductor.

Luego agregó: "Hoy tuve la gran posibilidad de hablar con Fabián que está en una etapa de mucho trabajo y se refiere al motivo que lo llevó a no poder ir al evento teatral junto a su mujer en un momento donde hubo distintas especulaciones".

"Yo estuve grabando"

Ante la consulta, Mazzei respondió con un mensaje contundente que explicó dónde se encontraba durante la noche del estreno.

"Hola Juan!!! Yo estuve grabando por el estreno de Zambrano de Disney en un estudio donde estaban todos los productores y actores!! Movida muy grande!!!! Te mando un abrazo", manifestó el actor.

De esta manera, el intérprete dejó en claro que su ausencia no estuvo relacionada con cuestiones personales ni con la presencia de Suar en el evento, sino con compromisos laborales previamente asumidos.

Las versiones que comenzaron a circular

Tras conocerse la esperada foto entre Araceli González y Adrián Suar, algunos comentarios apuntaron a que la ausencia de Mazzei podría tener otro trasfondo. Sin embargo, la declaración del actor buscó poner fin a esas interpretaciones.

"De esta manera Fabián Mazzei habla y explica el motivo que lo llevó a no poder estar en el estreno teatral de Suar donde apareció la madre de su hijo Toto, Araceli González. Vale la pena la palabra de Fabián porque escuché a algunos decir que no fue por otra cosa", señaló Etchegoyen.

Un presente enfocado en nuevos proyectos

Mientras la reconciliación entre Araceli González y Adrián Suar continúa generando repercusiones, Mazzei atraviesa un período de intensa actividad profesional.

"De manera contundente Mazzei aclara lo sucedido y lo veremos en Disney en los próximos meses con la serie que protagoniza el Puma Goity", concluyó el periodista.

Un tema que sigue dando que hablar

La reaparición pública de Araceli González y Adrián Suar juntos fue suficiente para convertirse en uno de los acontecimientos más comentados de la semana.

En ese contexto, la ausencia de Fabián Mazzei despertó todo tipo de versiones, aunque el propio actor eligió romper el silencio y explicar que su faltazo respondió exclusivamente a cuestiones laborales. Así, la histórica foto sumó un nuevo capítulo, pero esta vez con la palabra directa de uno de sus protagonistas.