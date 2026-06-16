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El thriller psicológico que inquieta a los espectadores y es lo más visto de Netflix

La producción europea combina suspenso, secretos y una atmósfera cargada de tensión que mantiene a los espectadores en vilo. Su historia logró captar rápidamente la atención del público y posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix.

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Los thrillers psicológicos siguen ganando terreno en Netflix Argentina y una nueva producción europea logró convertirse en una de las favoritas de los suscriptores. Con una historia cargada de tensión, misterio y momentos inquietantes, la película se transformó en un verdadero furor dentro de la plataforma, ubicándose en el número 1 del top de visualizaciones y superando a "La desconocida"

Se trata de "El color del mal: negro", una producción polaca que funciona como secuela de la exitosa "El color del mal: rojo". La nueva entrega retoma el tono sombrío de la saga y vuelve a sumergir al espectador en una trama marcada por secretos, giros inesperados y una atmósfera que mantiene la tensión de principio a fin.

¿De qué se trata "El color del mal: negro", la película de thriller que es furor en Netflix?

¿De qué se trata "El color del mal: negro", la película de thriller que es furor en Netflix?

¿De qué se trata "El color del mal: negro", la película de thriller que es furor en Netflix?

La historia sigue a Leopold Bilski, un fiscal que es trasladado a un pequeño pueblo donde debe investigar la desaparición de Piotrus, un niño cuyo caso conmociona a toda la comunidad. Lo que en un principio parece una búsqueda contrarreloj pronto comienza a revelar secretos ocultos, viejas heridas y conexiones con hechos ocurridos años atrás.

Mientras intenta encontrar respuestas, el protagonista se cruza con Julia Sarman, una escritora que acaba de regresar a su ciudad natal en busca de inspiración para su próximo libro. Sin embargo, su llegada coincide con la desaparición del menor y ambos terminan involucrados en una trama movida donde todo está fuera de lugar. A medida que avanzan las investigaciones, surgen sospechas sobre distintas figuras influyentes del pueblo y salen a la luz conflictos que muchos intentaban mantener en silencio.

Con una atmósfera oscura y una tensión que crece escena tras escena, "El color del mal: negro" construye un thriller psicológico donde cada descubrimiento abre nuevos interrogantes. La película combina misterio, drama y suspenso para sumergir al espectador en una investigación marcada por secretos familiares, traiciones y verdades que amenazan con cambiar la vida de todos los involucrados.

Reparto de "El color del mal: negro"

  • Jakub Giersza como Leopold Bilski
  • Marianna Zydek como Julia Sarman
  • Andrzej Chyra como Andrzej Pakosz
  • Zdzisaw Wardejn como Padre Wojciech
  • Beata cibakówna como Fabiola Burchardt
  • Piotr urawski como Arek Filipiak
  • Adam Bobik como Patryk Deczer
  • Julian wieewski como Micha Pakosz
  • Robert Gonera como Comandante Adamczyk
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