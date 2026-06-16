El thriller psicológico que inquieta a los espectadores y es lo más visto de Netflix

Los thrillers psicológicos siguen ganando terreno en Netflix Argentina y una nueva producción europea logró convertirse en una de las favoritas de los suscriptores. Con una historia cargada de tensión, misterio y momentos inquietantes, la película se transformó en un verdadero furor dentro de la plataforma, ubicándose en el número 1 del top de visualizaciones y superando a "La desconocida".

Se trata de "El color del mal: negro", una producción polaca que funciona como secuela de la exitosa "El color del mal: rojo". La nueva entrega retoma el tono sombrío de la saga y vuelve a sumergir al espectador en una trama marcada por secretos, giros inesperados y una atmósfera que mantiene la tensión de principio a fin.

¿De qué se trata "El color del mal: negro", la película de thriller que es furor en Netflix?

¿De qué se trata "El color del mal: negro", la película de thriller que es furor en Netflix?

La historia sigue a Leopold Bilski, un fiscal que es trasladado a un pequeño pueblo donde debe investigar la desaparición de Piotrus, un niño cuyo caso conmociona a toda la comunidad. Lo que en un principio parece una búsqueda contrarreloj pronto comienza a revelar secretos ocultos, viejas heridas y conexiones con hechos ocurridos años atrás.

Mientras intenta encontrar respuestas, el protagonista se cruza con Julia Sarman, una escritora que acaba de regresar a su ciudad natal en busca de inspiración para su próximo libro. Sin embargo, su llegada coincide con la desaparición del menor y ambos terminan involucrados en una trama movida donde todo está fuera de lugar. A medida que avanzan las investigaciones, surgen sospechas sobre distintas figuras influyentes del pueblo y salen a la luz conflictos que muchos intentaban mantener en silencio.

Con una atmósfera oscura y una tensión que crece escena tras escena, "El color del mal: negro" construye un thriller psicológico donde cada descubrimiento abre nuevos interrogantes. La película combina misterio, drama y suspenso para sumergir al espectador en una investigación marcada por secretos familiares, traiciones y verdades que amenazan con cambiar la vida de todos los involucrados.

Reparto de "El color del mal: negro"

Jakub Giersza como Leopold Bilski

Marianna Zydek como Julia Sarman

Andrzej Chyra como Andrzej Pakosz

Zdzisaw Wardejn como Padre Wojciech

Beata cibakówna como Fabiola Burchardt

Piotr urawski como Arek Filipiak

Adam Bobik como Patryk Deczer

Julian wieewski como Micha Pakosz

Robert Gonera como Comandante Adamczyk