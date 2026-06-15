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Lunes, 15 de junio de 2026

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Netflix eliminará una película protagonizada por Ricardo Darín y Luis Brandoni

Una aclamada película argentina, con gran elenco, abandona el catálogo de la plataforma.

SGorostiaga
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Netflix confirmó que "La odisea de los giles", una de las películas argentinas más populares de su catálogo, dejará la plataforma el 30 de junio.

La razón por la que la producción nacional abandona la plataforma de streaming tiene que ver con el vencimiento de su licencia. Desde su estreno, se convirtió en una de las más vistas.  

Con una duración de 1 hora y 56 minutos, el film protagonizado por Ricardo Darín y Luis Brandoni seguirá disponible solo por pocos días, lo que generó interés entre usuarios que aún no la vieron o quieren volver a verla antes de su retiro.

La trama: la venganza contra el "Corralito"

La historia está ambientada entre 2001 y 2002, en plena crisis económica argentina marcada por el "Corralito".

Un grupo de vecinos del pueblo bonaerense de Alsina pierde los ahorros de una cooperativa y decide organizar un plan para recuperarlos tras ser estafados por un banquero y un abogado.

Con una duración de 1 hora y 56 minutos, el film protagonizado por Ricardo Darín y Luis Brandoni seguirá disponible solo por pocos días, lo que generó interés entre usuarios que aún no la vieron o quieren volver a verla antes de su retiro.La trama: la venganza contra el "Corralito"googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});La historia está ambientada entre 2001 y 2002, en plena crisis económica argentina marcada por el "Corralito".Un grupo de vecinos del pueblo bonaerense de Alsina pierde los ahorros de una cooperativa y decide organizar un plan para recuperarlos tras ser estafados por un banquero y un abogado.La odisea de los giles es una de las películas que abandonan Netflix este mes.
La odisea de los giles es una de las películas que abandonan Netflix este mes.

La película está basada en la novela "La noche de la Usina", de Eduardo Sacheri, y fue dirigida por Sebastián Borensztein. Además, , ganó el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana.

Además de Darín y Brandoni, el elenco incluye a "Chino" Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz y Rita Cortese, entre otros.



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