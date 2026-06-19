Lo nuevo en Netflix: la adictiva miniserie de misterio con giros inesperados que no te podés perder

Netflix sumó a su catálogo una nueva miniserie de suspenso y drama que es ideal para ver durante el fin de semana, ya que tiene solo ocho episodios y una trama que resulta adictiva.

Se trata de "Te encontraré", una nueva ficción estadounidense basada en la novela homónima del autor Harlan Coben, uno de los nombres más reconocidos del género.

La historia reúne elementos clásicos del thriller (desapariciones, conspiraciones y secretos ocultos durante años) con un ritmo narrativo ágil que invita a seguir episodio tras episodio.

Netflix: ¿De qué trata "Te encontraré"?





La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misión de rescate".

"Te encontraré" está basada en la novela homónima de Harlan Coben y cuenta con ocho episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno.

La trama comienza en una prisión de Briggs, en Maine, donde David Burroughs cumple el quinto año de cadena perpetua por el asesinato de su hijo de tres años.

El caso parecía cerrado; pruebas de ADN y un testigo presencial confirmaban la culpabilidad. Sin embargo, el protagonista (interpretado por Sam Worthington) sostiene su inocencia desde el inicio.

El giro central aparece con Rachel Mills (interpretada por Bitt Lower), su excuñada y periodista caída en desgracia, quien le muestra una fotografía en la que aparece, al fondo, un niño que guarda un notable parecido con su hijo Matthew, incluso con una marca de nacimiento idéntica. Ese hallazgo despierta dudas sobre lo ocurrido años atrás y empuja a David a iniciar una búsqueda desesperada.

A partir de ese momento, la historia acelera su ritmo y se sumerge en una red de secretos, mentiras y peligros. La posibilidad de que su hijo siga con vida abre interrogantes sobre el caso original y expone una trama más compleja de lo que parecía.

Las adaptaciones de Harlan Coben en Netflix

No es la primera vez que Netflix adapta una novela de Harlan Coben; de hecho, el catálogo cuenta con múltiples producciones que tienen como elemento principal el misterio y el crimen policial.

Entre ellas se destaca "Atrapados", la primera adaptación argentina de una novela del autor, ambientada en la Patagonia y centrada en una investigación criminal liderada por una detective experimentada.

Además, la plataforma cuenta con otros títulos basados en sus libros, como "El inocente", "No hables con extraños", "Safe" y "Quédate cerca". Todas estas producciones comparten el sello característico del escritor: historias cargadas de tensión, personajes con secretos y giros inesperados que redefinen la trama.