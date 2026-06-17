Cuál es la película animada que se despide de Netflix y hasta cuándo se puede ver

Netflix Argentina tiene un amplio catálogo de series y películas que permite adentrarse en mundos diversos con propuestas que van del drama y la comedia al suspenso y la animación. En ese constante recambio de contenidos, la plataforma renueva su grilla cada mes, incorporando nuevos títulos y despidiéndose de otros, entre ellos una de las películas animadas más queridas y recordadas por el público.

"Cómo entrenar a tu dragón", un atrapante largometraje sobre vikingos y seres sobrenaturales que deben confrontarse en su intento por convivir en la tierra. Una propuesta divertida, estéticamente muy visual sobre el contacto de los humanos con la naturaleza, el avance del hombre, el romance, la superación y la fuerte convicción en la juventud.

¿De qué se trata "Cómo entrenar a tu dragón" y hasta cuándo se puede ver en Netflix?

La película se enfoca en las aventuras de Hipo, un joven rebelde e ingenioso que busca confrontar las ideas de su comunidad mediante la desobediencia y el acercamiento a las criaturas que enfrentan a su pueblo. Él no es como todos los chicos de su entorno ni sigue los pasos de su padre, el líder de la manada de vikingos que durante generaciones entendió a los dragones de una sola manera: como enemigos a destruir antes de que destruyan todo lo que conocen.

Ahí está el corazón del conflicto: los miembros de su comunidad pelean contra algo que en realidad nunca se tomaron el tiempo de entender, y por eso siguen perdiendo la guerra una y otra vez sin preguntarse por qué. Hipo, en cambio, hace exactamente lo contrario: en lugar de atacar, observa. Se acerca despacio, les da espacio, aprende a leer sus gestos y termina encontrando en esas criaturas algo mucho más parecido a él mismo que a un monstruo. Esa diferencia de mirada, fuerza bruta versus curiosidad es lo que termina separándolo del resto de su pueblo, incluso de su propio padre y le provoca varios actos de humillación.

El punto de quiebre llega cuando se topa con una Furia Nocturna herida, el dragón más temido y menos comprendido de todos, y en vez de rematarlo decide quedarse. Ahí nace Chimuelo, y con él la prueba viviente de que toda esa guerra estaba construida sobre miedo y desconocimiento, no sobre la realidad de lo que los dragones eran.

Lo que hace fuerte a la película no es solo la aventura ni las escenas de vuelo, sino la idea de fondo: que entender al otro, incluso cuando va en contra de todo lo aprendido, puede cambiar el destino de una comunidad entera. En ese sentido, la historia funciona casi como una alegoría que, desde un mundo fantástico y de leyenda, pone en paralelo la relación entre vikingos y dragones con la forma en que los humanos avanzan sobre la naturaleza, transformándola y muchas veces chocando con ella. Se despide de la plataforma el 8 de julio.

Reparto de "Cómo entrenar a tu dragón"

Jay Baruchel como Hipo Horrendo Abadejo III

America Ferrera como Astrid Hofferson

Gerard Butler como Estoico el Inmenso

Craig Ferguson como Gobber el Belicoso

Jonah Hill como Patán Mocoso (Snotlout)

Christopher Mintz-Plasse como Fishlegs Ingerman

T.J. Miller como Taffnutt Thorston

Kristen Wiig como Ruffnut Thorston