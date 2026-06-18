Netflix eliminará una de las películas animadas más aclamadas de su catálogo

La plataforma de streaming Netflix renueva constantemente su catálogo de películas y series con el objetivo de encontrar nuevas historias. Sin embargo, para darle lugar a las nuevas producciones, anunciaron la eliminación de un clásico que marcó una época en toda una generación: se trata de Madagascar.

La icónica película de comedia infantil, estrenada en 2005, sigue la vida de cuatro animales que huyen del cautiverio de un zoológico anhelando vagar libremente por África.

Esta producción estará disponible en la empresa de la "N" roja hasta el 23 de junio, según informaron en su plataforma, debido a la finalización de la licencia para su reproducción.

De qué trata Madagascar

La película de comedia infantil sigue la historia de cuatro animales (el león Alex, la cebra Marty, la jirafa Melman y la hipopótamo Gloria) que forman parte del zoológico de Nueva York hasta que Marty opta por huir para conocer un ámbito desconocido.

La cebra, con ayuda de unos pingüinos, logra escapar del zoológico y provoca una preocupación en los otros tres protagonistas que salen a buscarla desde la mañana siguiente con el objetivo de que no se den cuenta de su falta.

Madagascar se irá de Netflix el próximo 23 de junio.

Alex, Melman y Gloria, tras recorrer la ciudad de Nueva York pueden dar con el paradero de Marty en la estación de Grand Central, sin embargo, antes de subir al tren para regresar al zoo, son capturados por un grupo de personas que los embarcaron hacia África para que puedan vivir en una zona más relajada.

Tras un incidente con el barco que los transportaba, los cuatro protagonistas naufragan en la isla de Madagascar. Esta situación los obliga a tomar decisiones complejas en este destino exótico con el objetivo de sobrevivir.