Qué provincia suspendió las clases por el partido de Argentina ante Austria por el Mundial 2026

La expectativa por una nueva presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llevó a una provincia a suspender las clases este lunes durante la tarde, en todos los niveles obligatorios.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Educación de La Rioja, que estableció la interrupción de las actividades entre las 14 y las 18, franja horaria en la que se disputará el encuentro entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y Austria.

La disposición alcanza a estudiantes, docentes, equipos directivos y personal de servicios generales. Durante ese período no habrá clases ni de manera presencial ni virtual en ninguna de las modalidades comprendidas dentro de la enseñanza obligatoria.

Desde la administración encabezada por Ricardo Quintela explicaron que la resolución busca acompañar el entusiasmo popular generado por la participación del seleccionado nacional en la Copa del Mundo. El argumento oficial apuntó a reconocer el clima de expectativa y celebración que despierta la campaña de la llamada Scaloneta.

La gente quiere seguir viendo festejar a Messi con la Selección.

Antecedente

No se trata de la primera iniciativa de este tipo impulsada por el gobierno provincial: días atrás, tras el triunfo de Argentina por 3 a 0 frente a Argelia en su debut mundialista, las autoridades decretaron un asueto parcial para la administración pública y las instituciones educativas provinciales.

Aquella medida fue comunicada poco después del encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde el conjunto albiceleste comenzó su recorrido en el torneo con una contundente victoria.

En esa oportunidad, el gobierno justificó la decisión al señalar que "la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada", y sostuvo que el asueto representaba un reconocimiento al "momento de felicidad colectiva que une a todo el país".

Asimismo, las autoridades aclararon que la disposición no afectó el funcionamiento de los servicios esenciales, y que tanto el sistema de salud como las fuerzas de seguridad continuaron prestando tareas mediante guardias mínimas para garantizar la atención de la población.