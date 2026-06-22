Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 22 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
MANIJA

Qué provincia suspendió las clases por el partido de Argentina ante Austria por el Mundial 2026

La disposición alcanza a estudiantes, docentes, equipos directivos y personal de servicios generales. No habrá clases en ninguna modalidad comprendida dentro de la enseñanza obligatoria.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La expectativa por una nueva presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llevó a una provincia a suspender las clases este lunes durante la tarde, en todos los niveles obligatorios.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Educación de La Rioja, que estableció la interrupción de las actividades entre las 14 y las 18, franja horaria en la que se disputará el encuentro entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y Austria.

La disposición alcanza a estudiantes, docentes, equipos directivos y personal de servicios generales. Durante ese período no habrá clases ni de manera presencial ni virtual en ninguna de las modalidades comprendidas dentro de la enseñanza obligatoria.

Desde la administración encabezada por Ricardo Quintela explicaron que la resolución busca acompañar el entusiasmo popular generado por la participación del seleccionado nacional en la Copa del Mundo. El argumento oficial apuntó a reconocer el clima de expectativa y celebración que despierta la campaña de la llamada Scaloneta.

La gente quiere seguir viendo festejar a Messi con la Selección.
La gente quiere seguir viendo festejar a Messi con la Selección.

Antecedente

No se trata de la primera iniciativa de este tipo impulsada por el gobierno provincial: días atrás, tras el triunfo de Argentina por 3 a 0 frente a Argelia en su debut mundialista, las autoridades decretaron un asueto parcial para la administración pública y las instituciones educativas provinciales.

Aquella medida fue comunicada poco después del encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde el conjunto albiceleste comenzó su recorrido en el torneo con una contundente victoria.

En esa oportunidad, el gobierno justificó la decisión al señalar que "la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada", y sostuvo que el asueto representaba un reconocimiento al "momento de felicidad colectiva que une a todo el país".

Asimismo, las autoridades aclararon que la disposición no afectó el funcionamiento de los servicios esenciales, y que tanto el sistema de salud como las fuerzas de seguridad continuaron prestando tareas mediante guardias mínimas para garantizar la atención de la población.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Mundial 2026