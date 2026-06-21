Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección Argentina y Austria jugarán hoy lunes, desde las 14 en el Dallas Stadium, por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el egipcio Amin Mohamed, quien tendrá a sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, como asistentes, mientras que el español Alejandro Hernández será el cuatro árbitro y Diego Sánchez el árbitro de reserva.

La Scaloneta debutó con goleando por 3 a 0 a Argelia, partido en el que Lionel Messi anotó un hat-trick y alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales. En caso de conseguir un buen resultado, pueden llegar al último cotejo de la fase regular ante Jordania ya clasificada.

En cuánto al once, Nahuel Molina Lucero jugará en el lateral derecho por el tocado Gonzalo Montiel, que para tranquilidad de todos ya trabaja a la par del grupo. En principio Lionel Scaloni no haría ningún cambio más por más que se especuló con el ingreso desde el inicio de Nicolás González por Thiago Almada y de Julián Álvarez por Lautaro Martínez.

Austria viene de vencer, sin brillar, a Jordania por 3 a 1 en su debut en este torneo. Abrió el marcador con un golazo de Romano Schmid, pero Ali Olwan lo empató, y recién en el minuto 76 gracias a un gol en contra de Yazan Al-Arab pasó al frente y lo terminó definiendo con un penal convertido por Marko Arnautovic.

Los comandados por Ralf Rangnick están en la misma situación que la Albiceleste, por lo que un triunfo ante el último campeón del mundo les daría el pase a los 16avos de final.

Probables formaciones Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick

Cómo ver en vivo Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

El partido entre la Selección Argentina y Austria por el Mundial 2026 será televisado por la TV Pública, Telefe, DSports, Disney + Premium y TyC Sports, mientras que también vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

A qué hora juegan Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 país por país