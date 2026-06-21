Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y se consagró campeón del ATP 500 de Queen's

Francisco Cerúndolo derrotó hoy domingo Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 y salió campeón del ATP 500 de Queen's.

El tenista argentino, dirigido por el chileno Nicolás Massú, festejó en su octava final de ATP, la más trascendente de su carrera. Y alzó su segundo trofeo en césped, tras haber conquistado Eastbourne en 2023.

Además, se convirtió en el primer argentino en ganar el título en el Queen's Club en la historia y logró su quinto título ATP Tour.

¡LONDRES DE PIE PARA OVACIONAR A FRANCISCO CERÚNDOLO TRAS CONSAGRARSE EN EL ATP 500 DE QUEEN'S!



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"Fue realmente duro a lo largo todo la semana. Estoy superfeliz de lo que hice y muy orgulloso de representar a la Argentina, más allá de que no tenemos muchos recursos; así y todo, muchos deportistas rendimos en un alto nivel", mencionó en la entrevista después del partido.