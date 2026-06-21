"El Vasco" Arruabarrena llamó por teléfono a Paulo Dybala y le contó su proyecto en Boca

Rodolfo Arruabarrena asumió como entrenador de Boca Juniors e hizo una fuerte depuración del plantel, desgastado por el paso del tiempo y la falta de fútbol. Edinson Cavani, Nicolás Orsini y Ander Herrera ya rescindieron sus contratos, mientras que Lucas Janson, Agustín Martegani, Juan Ramírez, Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, no serán tenidos en cuenta y deberán buscarse equipo para continuar con sus carreras.

Si bien Juan Román Riquelme buscar a Álvaro Montero y a Sebastián Villa entre otros futbolistas, el gran anhelo es Paulo Dybala, quien todavía no hizo oficial su renovación de contrato con la Roma, cuyo vínculo termina el 30 de junio.

Riquelme le contó como están las negociaciones con Dybala a Arruabarrena, quien levantó el teléfono y decidió contarle su proyecto directamente al futbolista. Si bien aseguran que la charla fue positiva, La Joya le dijo que todavía no tenía definido qué iba a hacer de su futuro.