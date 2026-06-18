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Oficial: Boca presentó al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

Boca Juniors confirmó a Rodolfo Arruabarrena como su nuevo entrenador para el segundo semestre.

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 Boca confirmó a Rodolfo Arruabarrena como su nuevo entrenador. Tras la salida de Claudio Úbeda, el Vasco se hizo cargo del equipo a partir de este jueves con el inicio de la pretemporada.

A través de sus redes sociales, desde el Xeneize hicieron oficial el regreso de Arruabarrena. El DT había tenido un primer ciclo al frente del equipo entre 2014 y 2016.

 De esta manera, el entrenador firmó con Boca por los próximos 18 meses, hasta que finalice este mandato de Juan Román Riquelme como presidente del club.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución", escribió el Xeneize en un comunicado.

"El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Díaz (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)", cerraron.

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