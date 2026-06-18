Tori Penso hizo historia en el Mundial 2026: se convirtió en la segunda mujer de todos los tiempos que dirige en una Copa del Mundo
Este jueves, tras dirigir el partido entre República Checa y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026, Tori Penso marcó un hito para el arbitraje.
El duelo entre República Checa y Sudáfrica, que abrió la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, no tuvo un gran vuelo futbolístico y culminó con un pobre empate. Pese a ello, nos dejó un hecho histórico.
Tanto es así que, más allá de lo que el conjunto europeo y los Bafana Bafana entregaron en Atlanta, la gran protagonista de la jornada fue Tori Penso, quien arbitró el partido y marcó un hito.
Es que la juez estadounidense, quien estuvo acompañada por las asistentes Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, se convirtió en la segunda mujer de todos los tiempos que impartió justicia en una Copa del Mundo masculina.
Para encontrar a la pionera hay que remontarse al Mundial 2022, cuando también por la instancia inicial, Alemania derrotó a Costa Rica 4-2 en un cotejo que estuvo a cargo de la referí francesa Stéphanie Frappart.
Respecto a la actuación de la colegiada nacida en Florida, tuvo una conducción prácticamente impecable, sin sobresaltos y sancionó un penal correctamente.
Vale resaltar que, además de Penso, la mexicana Katia Itzel García es la otra árbitra que tendrá un rol central en el certamen, aunque hasta ahora solo actuó en el cuarto puesto de cada staff que le tocó integrar.