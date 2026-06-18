Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

ES UN HECHO

Boca tomó una decisión tajante con la negociación por Sebastián Villa

Luego de varias charlas con Independiente Rivadavia, Boca tomó una clara determinación en la negociación para contratar a Sebastián Villa.

EBalmaceda
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Pensando en el segundo semestre del año, y ya con Rodolfo Arruabarrena al mando, Boca inició hoy su pretemporada en Ezeiza.

Pero además de comenzar a trabajar, el Xeneize también tomó una decisión clave sobre una de las negociaciones más resonantes del mercado de pases: el regreso de Sebastián Villa.

Tanto es así que en las últimas horas el club de la ribera envió una oferta de seis millones de dólares para repatriar al delantero colombiano. Sin embargo, Independiente Rivadavia no bajó sus pretensiones y la rechazó.

A raíz de eso, y luego de mejorar una primera propuesta de cuatro millones y jugadores a cambio, la institución azul y oro desistió y no hará más esfuerzos.

Cabe recordar que la semana pasada, el presidente de la Lepra, Daniel Vila, tasó al atacante cafetero en 10 millones de dólares, aunque reconoció que existe una cláusula de rescisión algo menor.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

3
Maria Becerra reveló cuáles son sus "no negociables" en una relación: "Celos no existen"
Noticias

Maria Becerra reveló cuáles son sus "no negociables" en una relación: "Celos no existen"

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Sebastián Villa