Boca tomó una decisión tajante con la negociación por Sebastián Villa

Pensando en el segundo semestre del año, y ya con Rodolfo Arruabarrena al mando, Boca inició hoy su pretemporada en Ezeiza .

Pero además de comenzar a trabajar, el Xeneize también tomó una decisión clave sobre una de las negociaciones más resonantes del mercado de pases: el regreso de Sebastián Villa.

Tanto es así que en las últimas horas el club de la ribera envió una oferta de seis millones de dólares para repatriar al delantero colombiano. Sin embargo, Independiente Rivadavia no bajó sus pretensiones y la rechazó.

A raíz de eso, y luego de mejorar una primera propuesta de cuatro millones y jugadores a cambio, la institución azul y oro desistió y no hará más esfuerzos.