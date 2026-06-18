Darío Herrera debuta en el Mundial 2026: qué partido dirigirá
Después del estreno de sus compatriotas, Darío Herrera fue designado hoy por la FIFA para un partido de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
Tras una buena cantidad de partidos en la primera jornada, el Mundial 2026 comienza hoy con una fecha 2 de la fase de grupos que puede ser definitoria para varios seleccionados.
En ese contexto, la FIFA dio a conocer hoy a los árbitros que estarán en los próximos encuentros y Darío Herrera se enteró cuál será su debut.
El juez neuquino hará su presentación el domingo 21 de junio a las 16:00, en el choque que tendrá como protagonistas a Irán y Bélgica, correspondiente al Grupo G.
Ante una oportunidad especial, puesto que será su debut absoluto en una Copa del Mundo, el referí de 41 años tendrá como asistentes a Cristian Navarro y Gabriel Chade.
Cabe recordar que, antes de Herrera, Facundo Tello tuvo acción en el cotejo entre Canadá y Bosnia, mientras que Yael Falcón Pérez hizo lo propio en el enfrentamiento entre Suecia y Túnez.