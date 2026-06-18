Darío Herrera debuta en el Mundial 2026: qué partido dirigirá

Tras una buena cantidad de partidos en la primera jornada, el Mundial 2026 comienza hoy con una fecha 2 de la fase de grupos que puede ser definitoria para varios seleccionados.

En ese contexto, la FIFA dio a conocer hoy a los árbitros que estarán en los próximos encuentros y Darío Herrera se enteró cuál será su debut.

El juez neuquino hará su presentación el domingo 21 de junio a las 16:00, en el choque que tendrá como protagonistas a Irán y Bélgica, correspondiente al Grupo G.

Ante una oportunidad especial, puesto que será su debut absoluto en una Copa del Mundo, el referí de 41 años tendrá como asistentes a Cristian Navarro y Gabriel Chade.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 37, 38, 39 and 40 have been appointed. %uD83E%uDD1D — FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026

Cabe recordar que, antes de Herrera, Facundo Tello tuvo acción en el cotejo entre Canadá y Bosnia, mientras que Yael Falcón Pérez hizo lo propio en el enfrentamiento entre Suecia y Túnez.